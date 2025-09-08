Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TRF-2 mantém prisão preventiva de ex-deputado TH Joias

Mais 13 continuam presos por envolvimento com Comando Vermelho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/09/2025 às 20h57

A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve, nesta segunda-feira (8), por unanimidade, a prisão do ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (ex-MDB), e outros 13 preso s na Operação Zargun, deflagrada na semana passada.

TH Joias é acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho , principal facção criminosa do estado. Ele foi detido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste da cidade.

De acordo com as investigações, TH Joias tem ligação direta com líderes do Comando Vermelho, nas comunidades Complexo do Alemão, da Maré e Parada de Lucas. Além de intermediar a compra e venda de armamento, como fuzis, TH Joias negociava drogas e equipamentos antidrones, para dificultar a ação policial nos territórios ocupados pela facção criminosa.

Na decisão, o desembargador federal Macario Neto destacou que o ex-deputado estadual e a mulher, Jessica de Oliveira Lima, movimentaram mais de R$ 13 milhões , entre os anos de 2021 e 2023. As contas de Jessica concentraram a maior parte das movimentações financeiras relevantes do casal, com valores que variam entre R$ 440 mil e R$ 1,9 milhão.

“Instituições financeiras apontaram movimentações incompatíveis com sua capacidade financeira, bem como evasão rápida de valores, depósitos fragmentados e uso de terminais de autoatendimento para burlar a identificação dos remetentes”.

O relator enumera ainda que Jessica compartilha seu acesso bancário com TH Joias, o que sugere que ele é o responsável pelo controle das contas. O casal tem empresas vinculadas, como TH Joias, Açougue BR e Somar Ateliê, usadas para mascarar transferências ilícitas. A soma dos créditos movimentados por Jessica passa de R$ 8,1 milhões.

Estão presos também o ex-secretário estadual de Esportes e advogado Alessandro Pitombeira Carracena; Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão; o delegado federal Gustavo Steel; o ex-assessor de TH Joias, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves; Luciano Martiniano da Silva; Wallace de Brito Trindade; Kleber Ferreira da Silva; Davi Costa Rodrigues da Silva e cinco policiais militares do Rio (Rodrigo da Costa Oliveira, Alexandre Marques dos Santos Souza, Wallace Menezes Vargas de Andrade Tobias, Wesley Ferreira da Silva e Leandro Alan dos Santos) , sendo que alguns prestavam serviço na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Devido à gravidade dos fatos investigados, o desembargador Macario Judice Neto determinou que sejam encaminhados para o sistema penitenciário federal de segurança máxima: TH Joias, Luciano Martiniano da Silva, Gabriel Dias de Oliveira, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves (o “Dudu”), o delegado da PF, Gustavo Steel e Rodrigo da Costa Oliveira.

"Todos possuem elevado grau de periculosidade, capacidade de articulação extramuros e, sobretudo, histórico de interferência direta e indireta na administração da Justiça, seja por meio de coação, corrupção sistêmica de agentes públicos ou repasse de informações privilegiadas, tudo voltado à perpetuação e expansão da atividade criminosa”, justificou o desembargador.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu

Clube alegou que empresa de contêineres era a responsável por incêndio

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Deputado pede inquérito contra Tarcísio após falas contra STF

Para o parlamentar, governador paulista incitou desobediência à corte

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 13 horas

Barroso diz que julgamento envolve provas, e não disputa política

Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro acusam ministros do STF
Justiça Há 13 horas

Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento médico

Prescrição é de realização de procedimento na pele

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF

Votos começarão na sessão de terça-feira (9); confira ordem

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 7 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,961,55 +0,89%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias