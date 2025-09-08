TRF-2 mantém prisão preventiva de ex-deputado TH Joias

A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve, nesta segunda-feira (8), por unanimidade, a prisão do ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (ex-MDB), e outros 13 preso s na Operação Zargun, deflagrada na semana passada.

TH Joias é acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho , principal facção criminosa do estado. Ele foi detido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste da cidade.

De acordo com as investigações, TH Joias tem ligação direta com líderes do Comando Vermelho, nas comunidades Complexo do Alemão, da Maré e Parada de Lucas. Além de intermediar a compra e venda de armamento, como fuzis, TH Joias negociava drogas e equipamentos antidrones, para dificultar a ação policial nos territórios ocupados pela facção criminosa.

Na decisão, o desembargador federal Macario Neto destacou que o ex-deputado estadual e a mulher, Jessica de Oliveira Lima, movimentaram mais de R$ 13 milhões , entre os anos de 2021 e 2023. As contas de Jessica concentraram a maior parte das movimentações financeiras relevantes do casal, com valores que variam entre R$ 440 mil e R$ 1,9 milhão.

“Instituições financeiras apontaram movimentações incompatíveis com sua capacidade financeira, bem como evasão rápida de valores, depósitos fragmentados e uso de terminais de autoatendimento para burlar a identificação dos remetentes”.

O relator enumera ainda que Jessica compartilha seu acesso bancário com TH Joias, o que sugere que ele é o responsável pelo controle das contas. O casal tem empresas vinculadas, como TH Joias, Açougue BR e Somar Ateliê, usadas para mascarar transferências ilícitas. A soma dos créditos movimentados por Jessica passa de R$ 8,1 milhões.

Estão presos também o ex-secretário estadual de Esportes e advogado Alessandro Pitombeira Carracena; Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão; o delegado federal Gustavo Steel; o ex-assessor de TH Joias, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves; Luciano Martiniano da Silva; Wallace de Brito Trindade; Kleber Ferreira da Silva; Davi Costa Rodrigues da Silva e cinco policiais militares do Rio (Rodrigo da Costa Oliveira, Alexandre Marques dos Santos Souza, Wallace Menezes Vargas de Andrade Tobias, Wesley Ferreira da Silva e Leandro Alan dos Santos) , sendo que alguns prestavam serviço na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Devido à gravidade dos fatos investigados, o desembargador Macario Judice Neto determinou que sejam encaminhados para o sistema penitenciário federal de segurança máxima: TH Joias, Luciano Martiniano da Silva, Gabriel Dias de Oliveira, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves (o “Dudu”), o delegado da PF, Gustavo Steel e Rodrigo da Costa Oliveira.

"Todos possuem elevado grau de periculosidade, capacidade de articulação extramuros e, sobretudo, histórico de interferência direta e indireta na administração da Justiça, seja por meio de coação, corrupção sistêmica de agentes públicos ou repasse de informações privilegiadas, tudo voltado à perpetuação e expansão da atividade criminosa”, justificou o desembargador.