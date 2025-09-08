Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Passagem da Chama Crioula marca lançamento da Campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Passo Fundo

A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha segue pelo Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (8/9), a ação foi lançada em Passo Fundo com um momento especial...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/09/2025 às 19h42
Passagem da Chama Crioula marca lançamento da Campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Passo Fundo
Chama foi conduzida até um dos shoppings centers da cidade, uma ação que representa a união entre a cultura e a economia -Foto: Ascom Setur

A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha segue pelo Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (8/9), a ação foi lançada em Passo Fundo com um momento especial: a passagem da chama Crioula, que simboliza a força da cultura gaúcha, e que está percorrendo diversas cidades do Estado para marcar a temporada de festejos tradicionalistas.

Em vigor desde o sábado (6/9), a Campanha Ganha-Ganha Farroupilhatem por objetivo impulsionar o varejo gaúcho ao mesmo tempo em que promove o tradicionalismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, representou o governador Eduardo Leite no evento, que também contou com a presença dos secretários da Cultura, Eduardo Loureiro, e de Turismo, Ronaldo Santini, pastas que são parceiras desse projeto do governo do Estado.

Distinção

Durante o evento, os três secretários receberam a Comenda do Cavaleiro Honorário do Rio Grande, a mais alta distinção concedida pela Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (ORCAV). A honraria reconhece personalidades que se destacam pela coragem, civismo e dedicação à preservação das tradições gaúchas. O governador Eduardo Leite também foi agraciado com a comenda.

Chama Crioula percorreu shoppings da cidade

Depois da cerimônia, a Chama Crioula foi conduzida até um dos shopping centers da cidade, uma ação que representa a união entre a cultura e a economia, levando a tradição para dentro de um grande centro de varejo.

“O Rio Grande do Sul tem na sua cultura uma força que nos une e nos inspira. O Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que um programa de incentivo ao comércio, é uma celebração da nossa identidade, da nossa história e da nossa capacidade de crescer e desenvolver nossa economia valorizando nossas raízes. Essa ação veio para ficar e deve ser o começo para transformar o mês de setembro em um momento de festividade das nossas tradições, como já existe em outros Estados”, declarou o secretário Ernani Polo.

Os secretários receberam a Comenda do Cavaleiro Honorário do Rio Grande, distinção concedida também ao governador Eduardo Leite -Foto: Ascom Setur
Os secretários receberam a Comenda do Cavaleiro Honorário do Rio Grande, distinção concedida também ao governador Eduardo Leite -Foto: Ascom Setur


Integração da cultura e desenvolvimento regional

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, também esteve presente e reforçou a importância da integração entre cultura, turismo e desenvolvimento regional.

“É uma alegria participar do lançamento do Ganha-Ganha Farroupilha aqui em Passo Fundo. Este programa mostra a força do nosso Estado quando unimos tradição, desenvolvimento econômico, turismo e cultura em um mesmo movimento. Levar essa iniciativa para o interior do Rio Grande do Sul é valorizar a identidade gaúcha e, ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades de negócios e de promoção dos nossos destinos. O governo do Estado está presente de forma firme, demonstrando que o turismo e a cultura são pilares fundamentais para o crescimento econômico e para a geração de renda e emprego”, afirmou.

O secretário de Cultura, Eduardo Loureiro, considera que a ação “Para que o crescimento econômico e o desenvolvimento aconteçam, a união do poder público e da iniciativa privada é fundamental. Falar de cultura é também falar de economia. A indústria criativa movimenta mais de 6% do PIB do nosso país. Por isso, a cultura precisa estar associada à economia e ao turismo, porque o potencial gerado a partir desta integração é extraordinário”, avalia o secretário.


Descontos, premiações e atrações culturais para os gaúchos

O Ganha-Ganha Farroupilha é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Secretária da Cultura (Sedac), Secretaria de Turismo (Setur) e Secretaria de Comunicação (Secom).

A campanha é de 6 a 21 de setembro. O consumidor vai ter descontos e concorrer a R$ 450mil em sorteios e premiações ao se cadastrar no site da Nota Fiscal Gaúcha.


Prêmios também aos lojistas

Os lojistas também concorrerão a prêmios por meio do concurso de vitrines organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Os estabelecimentos que decorarem as suas vitrines com a temática farroupilha devem enviar uma foto para a prefeitura de sua cidade até o dia 15 de setembro. As três primeiras colocadas vão ganhar R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Para participar da ação de vendas, os comerciantes devem realizar um rápido cadastro no site do Ganha-Ganha Farroupilha , onde podem ser tiradas dúvidas e acessar material gráfico para impressão e mídias digitais.

Texto: Ascom Sedec
Edição: Anderson Machado/Secom

-
-



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira

Aviso meteorológico é válido até as 23h59
Geral Há 9 horas

Pref TV leva Rede Nacional de Comunicação Pública a Caruaru

Emissora é a mais nova associada à rede liderada pela EBC
Geral Há 11 horas

Tocantins: MST bloqueia rodovia para cobrar desapropriação de área

Movimento foi suspenso após agendamento de reunião com autoridades

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Há 12 horas

Defesa Civil paulista alerta 111 municípios para tempo seco

Alerta Cell Broadcast é enviado aos celulares com tecnologia 4G e 5G

 -
Planejamento Há 12 horas

Exportações do agronegócio gaúcho somam US$ 3,1 bi no segundo trimestre de 2025

O agronegócio do Rio Grande do Sul exportou US$ 3,1 bilhões no segundo trimestre de 2025, o equivalente a 66,7% das vendas externas do Estado. Na c...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 7 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,961,55 +0,89%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias