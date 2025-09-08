Passagem da Chama Crioula marca lançamento da Campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Passo Fundo

Chama foi conduzida até um dos shoppings centers da cidade, uma ação que representa a união entre a cultura e a economia -Foto: Ascom Setur

A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha segue pelo Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (8/9), a ação foi lançada em Passo Fundo com um momento especial: a passagem da chama Crioula, que simboliza a força da cultura gaúcha, e que está percorrendo diversas cidades do Estado para marcar a temporada de festejos tradicionalistas.

Em vigor desde o sábado (6/9), a Campanha Ganha-Ganha Farroupilhatem por objetivo impulsionar o varejo gaúcho ao mesmo tempo em que promove o tradicionalismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, representou o governador Eduardo Leite no evento, que também contou com a presença dos secretários da Cultura, Eduardo Loureiro, e de Turismo, Ronaldo Santini, pastas que são parceiras desse projeto do governo do Estado.

Distinção

Durante o evento, os três secretários receberam a Comenda do Cavaleiro Honorário do Rio Grande, a mais alta distinção concedida pela Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (ORCAV). A honraria reconhece personalidades que se destacam pela coragem, civismo e dedicação à preservação das tradições gaúchas. O governador Eduardo Leite também foi agraciado com a comenda.

Chama Crioula percorreu shoppings da cidade

Depois da cerimônia, a Chama Crioula foi conduzida até um dos shopping centers da cidade, uma ação que representa a união entre a cultura e a economia, levando a tradição para dentro de um grande centro de varejo.

“O Rio Grande do Sul tem na sua cultura uma força que nos une e nos inspira. O Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que um programa de incentivo ao comércio, é uma celebração da nossa identidade, da nossa história e da nossa capacidade de crescer e desenvolver nossa economia valorizando nossas raízes. Essa ação veio para ficar e deve ser o começo para transformar o mês de setembro em um momento de festividade das nossas tradições, como já existe em outros Estados”, declarou o secretário Ernani Polo.

Integração da cultura e desenvolvimento regional

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, também esteve presente e reforçou a importância da integração entre cultura, turismo e desenvolvimento regional.

“É uma alegria participar do lançamento do Ganha-Ganha Farroupilha aqui em Passo Fundo. Este programa mostra a força do nosso Estado quando unimos tradição, desenvolvimento econômico, turismo e cultura em um mesmo movimento. Levar essa iniciativa para o interior do Rio Grande do Sul é valorizar a identidade gaúcha e, ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades de negócios e de promoção dos nossos destinos. O governo do Estado está presente de forma firme, demonstrando que o turismo e a cultura são pilares fundamentais para o crescimento econômico e para a geração de renda e emprego”, afirmou.

O secretário de Cultura, Eduardo Loureiro, considera que a ação “Para que o crescimento econômico e o desenvolvimento aconteçam, a união do poder público e da iniciativa privada é fundamental. Falar de cultura é também falar de economia. A indústria criativa movimenta mais de 6% do PIB do nosso país. Por isso, a cultura precisa estar associada à economia e ao turismo, porque o potencial gerado a partir desta integração é extraordinário”, avalia o secretário.



Descontos, premiações e atrações culturais para os gaúchos

O Ganha-Ganha Farroupilha é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Secretária da Cultura (Sedac), Secretaria de Turismo (Setur) e Secretaria de Comunicação (Secom).

A campanha é de 6 a 21 de setembro. O consumidor vai ter descontos e concorrer a R$ 450mil em sorteios e premiações ao se cadastrar no site da Nota Fiscal Gaúcha.



Prêmios também aos lojistas

Os lojistas também concorrerão a prêmios por meio do concurso de vitrines organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Os estabelecimentos que decorarem as suas vitrines com a temática farroupilha devem enviar uma foto para a prefeitura de sua cidade até o dia 15 de setembro. As três primeiras colocadas vão ganhar R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Para participar da ação de vendas, os comerciantes devem realizar um rápido cadastro no site do Ganha-Ganha Farroupilha , onde podem ser tiradas dúvidas e acessar material gráfico para impressão e mídias digitais.

