Comissões promovem seminário preparatório para a COP30

As comissões de Legislação Participativa; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizam, na próxima terça-feira (9), seminário preparatório para a 30ª Conferência das Partes da Convenção do Clima da ONU (COP30).

O debate atende a requerimento das deputadas Talíria Petrone (Psol-RJ) e Duda Salabert (PDT-MG) e do deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

O objetivo do debate, segundo os deputados, é fortalecer o papel do Parlamento na ação climática, promovendo o diálogo com a sociedade civil e o Poder Executivo para consolidar posições estratégicas que permitam ao país chegar à conferência com uma agenda robusta, capaz de influenciar as negociações globais.

Entre os temas prioritários estão adaptação, financiamento climático, mitigação de gases de efeito estufa e transição energética justa.

O seminário também será espaço para ouvir as demandas locais da Amazônia, especialmente de Belém, cidade-sede da COP30, e debater iniciativas como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre.

O evento será realizado às 11 horas, no plenário 2, e será interativo.

