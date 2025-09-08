Veneziano destaca entregas na Paraíba e critica ato de 7 de setembro em São Paulo

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) relatou ações realizadas no estado da Paraíba, como a participação na nova edição da Expotêxtil, em São Bento, a assinatura da ordem de serviço para a construção de um centro de atenção a pessoas com autismo, em Areial, e a destinação de equipamentos agrícolas para o Cariri. Ele também destacou o lançamento do programa “Agora tem Especialistas” no Vale do Piancó, que amplia exames e consultas na rede pública.

O senador disse ainda que visitou a Fundação Assistencial da Paraíba, em Campina Grande, onde foi anunciada a aquisição de novo equipamento de ressonância magnética.

—Quão bom é poder saber que aqui tratamos de fazer uma indicação de um valor que vai permitir, daqui a sete meses, lá em Areial, se ter um centro de atenção de cuidados especializados para aquelas pessoas com autismo ou com outros transtornos. Isso é muito gratificante— disse.

Veneziano avaliou que a atual gestão federal tem buscado recuperar áreas estratégicas, em especial a saúde.

— Este governo, do qual registro as grandes conquistas, tem realizado, não é o governo da perfeição, mas é o governo de realizações que tem recomposto, na área de saúde ou em quaisquer outras áreas que nos permitamos travar o bom embate, travar o bom discurso, travar a exposição de ideias, vamos ter um governo realizador. Isso me conforta ao coração, porque participo, colaboro como mais um, modestamente, a defender que o Brasil, nestes dois últimos anos e sete meses de gestão do Presidente Lula, tem consertado muito, tem avançado muito— afirmou.

Manifestação

O parlamentar também criticou manifestações de 7 de setembro em que foi exibida uma bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista.

— No dia da independência, ver brasileiros homenageando outro país em detrimento do nosso pavilhão é algo a se lastimar. Patriotismo verdadeiro não se confunde com submissão — declarou.