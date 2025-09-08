Senado celebra 80 anos do Conselho Federal de Medicina quinta-feira

Conselho foi criado em 1945; sessão destaca "compromisso com a saúde e o bem-estar dos brasileiros" - Foto: Ana Volpe/Opas

Nesta quinta-feira (11), a partir das 10h, o Plenário do Senado fará sessão especial para comemorar os 80 anos do Conselho Federal de Medicina (CFM). A celebração, solicitada pelo senador Dr. Hiran (PP-RR) — presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina — reconhece a importância da instituição e dos médicos para a saúde da população.

"Os 80 anos do CFM representam um marco histórico para a medicina brasileira e para a sociedade como um todo. A celebração dessa data é uma forma de reconhecer a trajetória da instituição e de reafirmar o seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos brasileiros", justifica o senador no requerimento ( RQS 240/2025 ).

Hiran destacou a atuação do CFM na normatização da telemedicina ( Lei 14.510, de 2022 ) e da cirurgia robótica, além do acompanhamento da aplicação da inteligência artificial na área da saúde. Ele também ressaltou o papel do Conselho na formulação de políticas públicas e de diretrizes para a prática médica.

Criado em 1945, o CFM atua na regulamentação e fiscalização do exercício da medicina no Brasil. A instituição trabalha na defesa da ética médica, na qualidade dos serviços de saúde e na garantia dos direitos dos pacientes.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira