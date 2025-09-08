Sorteio da Ação entre Amigos movimenta festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Tenente Portela

No último domingo (07), durante a tradicional festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela, foi realizado o sorteio da Ação entre Amigos.

O evento reuniu grande número de fiéis e comunidade em geral, que prestigiaram as celebrações religiosas, a confraternização e as atividades festivas.

A Ação entre Amigos é uma das principais formas de arrecadação da paróquia, auxiliando na manutenção das atividades pastorais e comunitárias. O sorteio premiou participantes de diferentes municípios da região e até de outros estados.

Confira a lista completa dos ganhadores:

1º Prêmio – Cartela nº 04621: Vera Marlene Kunz Donatto – Sorriso/MT

2º Prêmio – Cartela nº 09835: Ricardo Vicenzi – Tenente Portela/RS

3º Prêmio – Cartela nº 06689: Maria Lori Reis – Vista Gaúcha/RS

4º Prêmio – Cartela nº 12968: Alice Quatrin Reimamm – Derrubadas/RS

5º Prêmio – Cartela nº 09439: Fernanda Boni – Itapiranga/SC

6º Prêmio – Cartela nº 12316: Alexandre Drehier – Miraguaí/RS

7º Prêmio – Cartela nº 10780: Elisangela P. dos Santos – Tenente Portela/RS

8º Prêmio – Cartela nº 06577: Cleusa Konig – Santo Augusto/RS

9º Prêmio – Cartela nº 00543: Alceno Pereira da Silva – Tenente Portela/RS

10º Prêmio – Cartela nº 01462: Marcia M. Grinar – Pinheirinho do Vale/RS

11º Prêmio – Cartela nº 12494: Breno Lamperth Vargas – Tenente Portela/RS

12º Prêmio – Cartela nº 11988: Bruno Zillmer – Crissiumal/RS

13º Prêmio – Cartela nº 14205: Mateus Soares Cosenski – Tenente Portela/RS

14º Prêmio – Cartela nº 12399: Adriano L. Biesdorf – Tenente Portela/RS

15º Prêmio – Cartela nº 13979: Juraci Castamann – Tenente Portela/RS

16º Prêmio – Cartela nº 04561: Nelsi Eichoff – Tenente Portela/RS

17º Prêmio – Cartela nº 11899: Paulo Roberto Hochscheidt – Três Passos/RS

18º Prêmio – Cartela nº 11887: Mauri D. S. Rosário – Tenente Portela/RS

19º Prêmio – Cartela nº 04781: Jorge A. de Rocco Biguelini – Tenente Portela/RS

Além do sorteio, a festa contou com missa festiva, almoço comunitário e diversas atrações culturais, reforçando a importância da Paróquia Nossa Senhora Aparecida como espaço de fé, convivência e união em Tenente Portela.