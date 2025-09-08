Terça, 09 de Setembro de 2025
Sorteio da Ação entre Amigos movimenta festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Tenente Portela

A Ação entre Amigos é uma das principais formas de arrecadação da paróquia, auxiliando na manutenção das atividades pastorais e comunitárias.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
08/09/2025 às 15h48
Foto: Divulgação

No último domingo (07), durante a tradicional festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela, foi realizado o sorteio da Ação entre Amigos.

O evento reuniu grande número de fiéis e comunidade em geral, que prestigiaram as celebrações religiosas, a confraternização e as atividades festivas.

A Ação entre Amigos é uma das principais formas de arrecadação da paróquia, auxiliando na manutenção das atividades pastorais e comunitárias. O sorteio premiou participantes de diferentes municípios da região e até de outros estados.

Confira a lista completa dos ganhadores:

  • 1º Prêmio – Cartela nº 04621: Vera Marlene Kunz Donatto – Sorriso/MT
  • 2º Prêmio – Cartela nº 09835: Ricardo Vicenzi – Tenente Portela/RS
  • 3º Prêmio – Cartela nº 06689: Maria Lori Reis – Vista Gaúcha/RS
  • 4º Prêmio – Cartela nº 12968: Alice Quatrin Reimamm – Derrubadas/RS
  • 5º Prêmio – Cartela nº 09439: Fernanda Boni – Itapiranga/SC
  • 6º Prêmio – Cartela nº 12316: Alexandre Drehier – Miraguaí/RS
  • 7º Prêmio – Cartela nº 10780: Elisangela P. dos Santos – Tenente Portela/RS
  • 8º Prêmio – Cartela nº 06577: Cleusa Konig – Santo Augusto/RS
  • 9º Prêmio – Cartela nº 00543: Alceno Pereira da Silva – Tenente Portela/RS
  • 10º Prêmio – Cartela nº 01462: Marcia M. Grinar – Pinheirinho do Vale/RS
  • 11º Prêmio – Cartela nº 12494: Breno Lamperth Vargas – Tenente Portela/RS
  • 12º Prêmio – Cartela nº 11988: Bruno Zillmer – Crissiumal/RS
  • 13º Prêmio – Cartela nº 14205: Mateus Soares Cosenski – Tenente Portela/RS
  • 14º Prêmio – Cartela nº 12399: Adriano L. Biesdorf – Tenente Portela/RS
  • 15º Prêmio – Cartela nº 13979: Juraci Castamann – Tenente Portela/RS
  • 16º Prêmio – Cartela nº 04561: Nelsi Eichoff – Tenente Portela/RS
  • 17º Prêmio – Cartela nº 11899: Paulo Roberto Hochscheidt – Três Passos/RS
  • 18º Prêmio – Cartela nº 11887: Mauri D. S. Rosário – Tenente Portela/RS
  • 19º Prêmio – Cartela nº 04781: Jorge A. de Rocco Biguelini – Tenente Portela/RS

Além do sorteio, a festa contou com missa festiva, almoço comunitário e diversas atrações culturais, reforçando a importância da Paróquia Nossa Senhora Aparecida como espaço de fé, convivência e união em Tenente Portela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
