Banco do Brasil de Erval Seco alerta para golpes por telefone

O Banco do Brasil de Erval Seco registrou um aumento na procura de clientes que receberam ligações suspeitas sobre transações e dados pessoais. Em um dos casos, um cliente foi abordado por golpistas que se passavam por funcionários e usavam o número 3748-1300, que já foi da agência, para dar mais credibilidade ao golpe. O Banco do Brasil reforça que o único número oficial para atendimento é o 4004-0001.

De acordo com a gerência, os golpistas usam um sistema para mascarar números de telefone e tentam obter informações confidenciais dos clientes. Eles induzem, principalmente pessoas mais velhas, a fazer procedimentos em caixas eletrônicos ou a gerar códigos de acesso que permitem a invasão da conta.

A agência de Erval Seco reforça que nenhuma instituição financeira pede senhas ou que o cliente faça procedimentos no aplicativo durante uma ligação. A central pode entrar em contato para confirmar uma transação suspeita, mas só pergunta se o cliente a reconhece ou não. Se for preciso, a senha pode ser bloqueada e o cliente é orientado a procurar a agência.

Até o momento, não há relatos de prejuízos, mas somente na última quinta-feira, 4 de setembro, mais de dez clientes procuraram a agência para informar sobre as tentativas de golpe.