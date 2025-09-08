Estado conclui asfalto do acesso a Novo Tiradentes, no Norte do Rio Grande do Sul

Via já conta com asfalto nos 7,8 km que conectam município à ERS-323, em Pinhal -Foto: Divulgação/Daer

A obra completa do acesso a Novo Tiradentes, na Região Norte do Rio Grande do Sul, será entregue ainda em 2025. A via, que conecta a cidade à ERS-323, em Pinhal, já conta com asfalto em todos os 7,8 quilômetros de extensão.

Os trabalhos são executados pelo governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) - e tem investimento total de R$ 19 milhões do Tesouro do Estado. Desse montante, R$ 13 milhões já foram aplicados.



Obra é estratégica para a região

“Esta obra é estratégica para Novo Tiradentes e toda a região. A conclusão do asfalto representa um avanço significativo no cronograma, fazendo com que a comunidade já sinta os benefícios, sobretudo no transporte da produção agrícola e no acesso mais fácil a serviços de saúde e educação”, afirmou o secretário da Selt, Juvir Costella.

No momento, os trabalhos concentram-se na drenagem da rodovia, que está 60% concluída. A sinalização da via atingiu 35% de execução.

“Estamos trabalhando para finalizar essas últimas etapas, garantindo que a rodovia atenda aos padrões de segurança e qualidade", ressalta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "Tudo se encaminha para que, até o final deste ano, Novo Tiradentes entre em definitivo para a crescente lista de municípios gaúchos com ligação pavimentada", projeta.

Texto: Ascom/Daer

Edição: Secom