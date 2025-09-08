Campanha Ganha-Ganha Farroupilha tem cantor nativista trabalhando como garçom e show d’Os Serranos nesta semana

Já imaginou chegar para almoçar e o garçom ser o cantor nativista João Luiz Corrêa? É isso que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai proporcionar na terça-feira (9/9). A atividade faz parte da divulgação da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, que se iniciou no sábado (6/9), com ato na 48ª Expointer.

Uma série de ações está programada todo o Estado, começando por Porto Alegre. Na terça, João Luiz Corrêa estará no restaurante Grelhatus, no bairro Rio Branco, atuando como garçom, cantando e tocando gaita. Na quarta (10/9), haverá uma demonstração de doma racional com Valdecir de Figueiredo Nascimento e um pocket show d'Os Serranos no Shopping Total. Na quinta (11/9), o Mercado Público da capital será palco de uma série de shows musicais e apresentações de dança tradicionalista, finalizando com a presença do jornalista e locutor Pedro Ernesto Dernardin.

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), do Turismo (Setur) e da Comunicação (Secom), o Ganha-Ganha Farroupilha visa impulsionar o comércio do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que promove os valores da cultura gaúcha. Alinhada às comemorações da Semana Farroupilha, a mobilização será de 6 a 21 de setembro e promete movimentar a economia com sorteios, descontos especiais e ações promocionais.

Mais informações

O Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o mês Farroupilha, além de valorizar o mês da tradição. Empresas participantes oferecem promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizam a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.

A campanha é voltada para empresários dos segmentos de comércio, varejo e serviços que desejam atrair clientes por meio de promoções e condições especiais. Também beneficia os consumidores, que terão acesso a boas oportunidades de compra de produtos e serviços em todo o Estado.

Serviço

O quê: ações da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre

Quando e onde:

Terça-feira (9/9), 11h30: ação com João Luiz Corrêa – Restaurante Grelhatus (rua Vicente da Fontoura, 1.600)

Quarta-feira (10/9), às 11h: demonstração de doma racional e show de Os Serranos – Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545)

Quinta-feira (11/9) – Mercado Público (Largo Jorn. Glênio Péres, 1):

Caravana Farroupilha 2025

14h - Lara Rossato

14h30 - Pirisca Greco

15h - Débora Madrid

15h30 - Paulo Costa

16h30 - Joca Martins

Festival Ceasa RS 2025



17h30 - Grupo de danças do CTG Rancho da Saudade

18h - Pedro Ernesto Denardin