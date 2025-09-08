Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plenário vota na quarta doação de crédito de energia para instituições beneficentes

O projeto que permite a doação de energia elétrica para instituições beneficentes está na pauta do Plenário de quarta-feira (10). O crédito de ener...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/09/2025 às 14h58
Plenário vota na quarta doação de crédito de energia para instituições beneficentes
Relator, o senador Luiz Carlos Heinze alterou o projeto da Câmara - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O projeto que permite a doação de energia elétrica para instituições beneficentes está na pauta do Plenário de quarta-feira (10). O crédito de energia é formado quando um micro ou minigerador coloca na rede de distribuição mais energia do que consome no mês.

O PL 2.474/2020 , do ex-deputado Franco Cartafina, teve parecer favorável do relator, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), na forma de um substitutivo (texto alternativo). Isso porque a proposta original, aprovada pela Câmara dos Deputados em março de 2021, previa que a medida valeria apenas por até 12 meses após o encerramento do período de emergência de saúde pública motivada pela pandemia do coronavírus.

A ideia era que o benefício valeria para as atividades essenciais que não poderiam ser alvo de limitações durante a pandemia, como serviços públicos de segurança e saúde, hospitais, fornecedores de serviços e produtos médico-hospitalares, entre outros.

Heinze registra, em seu relatório, considerar mais adequado conferir ao projeto um caráter permanente e restringir as instituições favorecidas às entidades beneficentes, que, “apesar de sua grande importância para a sociedade, sobrevivem em perpétua condição de penúria”. O texto do senador considera beneficentes as entidades certificadas na forma da Lei Complementar 187, de 2021 .

As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas, a entidades beneficentes atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica. O texto deixa claro que a cessão de energia não poderá ser objeto de contrato comercial. Também não permite que o doador de energia receba qualquer benefício ou vantagem em troca.

Acordos

Ainda constam da pauta dois acordos internacionais. Um deles ( PDL 391/2024 ) trata da convenção entre o Brasil e a Índia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda. O outro trata de uma série de resoluções e emendas sobre a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar ( PDL 308/2024 ).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Plenário da comissão ficou lotado durante audiência de Lupi em que parlamentares discordaram se o governo de Lula ou o de Bolsonaro teria maior responsabilidade pelas fraudes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS

O depoimento do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS nesta segunda-feira (9) marcou mais...

 Ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, durante depoimento à CPMI - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

À CPMI, Carlos Lupi nega envolvimento em fraudes no INSS

O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) nesta segunda-feira (9) e negou qual...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

Rodrigues destaca 7 de Setembro como lição de democracia

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) afirmou que as comemorações do 7 de Setembro deste ano re...

 A proposta é da presidente da senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

CDH votará projeto que estimula voluntariado entre jovens

Oprojeto de lei que prevê incentivos ao trabalho voluntário dos jovens ( PL 4.159/2023 ) é um dos itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos e ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Veneziano destaca entregas na Paraíba e critica ato de 7 de setembro em São Paulo

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) relatou ações realizadas no estado da Paraíba, co...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias