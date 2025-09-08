Terça, 09 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Homem é encontrado morto em residência no Bairro Santra Rita em Santo Augusto

A principal hipótese levantada até o momento é morte por causa natural, uma vez que a vítima possuía histórico de alcoolismo.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Querência On Line
08/09/2025 às 14h15
Foto: Querência On Line

O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira, no Bairro Santa Rita. A Polícia Civil foi acionada após o colega de residência informar o achado.

Segundo os primeiros relatos, não havia sinais aparentes de violência na casa ou no corpo da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias para necropsia, e a Polícia Civil realizou o levantamento no local.

A principal hipótese levantada até o momento é morte por causa natural, uma vez que a vítima possuía histórico de alcoolismo.

A ocorrência segue sendo investigada pela Polícia Civil.

