Comissão do Esporte debate patrocínio de estatais no setor esportivo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (10), audiência pública sobre o patrocínio de empresas públicas e de economia mista ao esporte. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4, e será interativo.

A audiência foi solicitada pelos deputados Max Lemos (PDT-RJ) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).

Segundo Max Lemos, a transparência na gestão de recursos públicos é essencial para garantir o uso eficiente do dinheiro dos contribuintes, em benefício da sociedade. Ele afirma que empresas públicas como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e Correios têm participação significativa nos patrocínios esportivos.

"O processo de concessão desses patrocínios deve ser amplamente divulgado para que entidades, atletas e projetos esportivos saibam como podem se beneficiar e quais critérios devem ser atendidos para pleitear o apoio", afirma.

Para Julio Cesar Ribeiro, as estatais têm papel estratégico no desenvolvimento do esporte nacional, apoiando modalidades olímpicas, paralímpicas e de base. Ele destaca que a presença dos dirigentes dessas instituições na comissão permitirá compreender como os recursos vêm sendo aplicados e como essas parcerias contribuem para inclusão social, alto rendimento e democratização do acesso ao esporte.