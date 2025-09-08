Médicos sugerem ações de prevenção e tratamento e obesidade; assista

Cerca de 35% da população brasileira apresenta algum grau de obesidade, segundo dados do Ministério da Saúde. A doença já afeta mais de 9 milhões de pessoas no país e está associada a diversas comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas articulares, dificuldades respiratórias e até alguns tipos de câncer.

Diante do avanço preocupante da condição, médicos e nutricionistas participaram de uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para debater o cuidado primário no tratamento da obesidade.

O encontro teve como objetivo discutir estratégias para ampliar o acesso ao tratamento e reduzir complicações e custos com internações e terapias de longo prazo.

Experiência pessoal

O deputado Coronel Meira (PL-PE), que solicitou a audiência, compartilhou sua experiência pessoal com a obesidade. “Fui salvo pela cirurgia bariátrica. Pesava quase 148 kg e hoje mantenho 100 kg com atividade física. Meus problemas de saúde desapareceram”, relatou.

Como titula da Comissão de Saúde, Meira disse que está empenhado em iniciar um trabalho sério para tratar a obesidade primária, com foco especial na infância.