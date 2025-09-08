Vice-prefeita assume comando de forma interina em Barra do Guarita

Nesta segunda-feira, 08/09 a Vice-prefeita Patrícia C. Mantelli, assumiu interinamente o cargo de Prefeita Municipal. A transição temporária ocorre devido à viagem do Prefeito Valcier Balestrin, que estará ausente por alguns dias do município para cumprir compromissos oficiais.
Durante este período, a Prefeita em Exercício Patrícia C. Mantelli estará à frente das atividades do Poder Executivo Municipal, garantindo a continuidade dos trabalhos e a efetividade na prestação dos serviços públicos.
