Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-prefeita assume comando de forma interina em Barra do Guarita

Patrícia C. Mantelli responde pela Prefeitura durante viagem oficial do prefeito Valcier Balestrin

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM – Prefeitura Municipal de Barra do Guarita
08/09/2025 às 11h35
Vice-prefeita assume comando de forma interina em Barra do Guarita
(Foto: ASCOM / Prefeitura Municipal de Barra do Guarita)

Nesta segunda-feira, 08/09 a Vice-prefeita Patrícia C. Mantelli, assumiu interinamente o cargo de Prefeita Municipal. A transição temporária ocorre devido à viagem do Prefeito Valcier Balestrin, que estará ausente por alguns dias do município para cumprir compromissos oficiais.

Durante este período, a Prefeita em Exercício Patrícia C. Mantelli estará à frente das atividades do Poder Executivo Municipal, garantindo a continuidade dos trabalhos e a efetividade na prestação dos serviços públicos.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira

Aviso meteorológico é válido até as 23h59

 Chama foi conduzida até um dos shoppings centers da cidade, uma ação que representa a união entre a cultura e a economia -Foto: Ascom Setur
Desenvolvimento Há 9 horas

Passagem da Chama Crioula marca lançamento da Campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Passo Fundo

A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha segue pelo Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (8/9), a ação foi lançada em Passo Fundo com um momento especial...
Geral Há 9 horas

Pref TV leva Rede Nacional de Comunicação Pública a Caruaru

Emissora é a mais nova associada à rede liderada pela EBC
Geral Há 10 horas

Tocantins: MST bloqueia rodovia para cobrar desapropriação de área

Movimento foi suspenso após agendamento de reunião com autoridades

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Há 11 horas

Defesa Civil paulista alerta 111 municípios para tempo seco

Alerta Cell Broadcast é enviado aos celulares com tecnologia 4G e 5G

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,145,44 +0,92%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias