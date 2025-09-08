Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Audiência pública discute regras para uso de inteligência artificial generativa

Esse modelo de IA gera ou modifica texto, imagens, áudio, vídeo ou código de software; o assunto é tema de projeto em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/09/2025 às 11h02

A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (10), audiência pública sobre inteligência artificial generativa, direitos autorais e integridade da informação.

A audiência está marcada para as 10 horas, em plenário a ser definido.

O debate foi solicitado pelas deputadas Adriana Ventura (Novo-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Luizianne Lins (PT-CE), e pelos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Orlando Silva (PCdoB-SP) e Vitor Lippi (PSDB-SP).

A proposta em debate
A comissão analisa o Projeto de Lei 2338/23 , que classifica os sistemas de inteligência artificial conforme os níveis de risco para a vida humana e divide as aplicações em duas categorias:

  • Inteligência artificial (IA): sistema baseado em máquina capaz de, a partir de um conjunto de dados, gerar resultados como previsão, conteúdo ou recomendação que possa influenciar o ambiente virtual ou real.
  • Inteligência artificial generativa: modelo de IA especificamente destinado a gerar ou modificar significativamente texto, imagens, áudio, vídeo ou código de software.

Direitos autorais
Segundo o projeto, de autoria do Senado, conteúdos protegidos por direitos autorais poderão ser utilizados livremente apenas por instituições de pesquisa, jornalismo, museus, arquivos, bibliotecas e organizações educacionais. Nos demais casos, o titular dos direitos poderá proibir o uso dos conteúdos protegidos.

Sobre a comissão
 Instalada em 20 de maio, a comissão especial é presidida pela deputada Luisa Canziani (PSD-PR), com relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O colegiado é composto por 33 membros titulares e 33 suplentes.

Confira os deputados que fazem parte da comissão

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina

Projeto de lei segue para o Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Lupi nega omissão e diz à CPMI do INSS que só percebeu “dimensão do problema” após ação da PF

Ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi depôs na comissão que investiga descontos indevidos em aposentadorias

 Vinicius Loures /Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Brasil pode liderar debate sobre redução da produção de plástico, dizem especialistas

Realização da conferência do clima (COP30) no País pode fortalecer discussão sobre o tema
Câmara Há 11 horas

Comissões promovem seminário preparatório para a COP30

As comissões de Legislação Participativa; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizam, na próxima terça-feira...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Comissão aprova garantia de acessibilidade em casas noturnas e locais de festas

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias