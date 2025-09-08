Homem é preso após tentativa de homicídio em Tenente Portela

Na noite de domingo (07/09), uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro São Francisco em Tenente Portela.

A vítima de 33 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo, porém não corre risco de morte.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e após coleta de informações iniciaram diligências logrando êxito na prisão de um homem suspeito de 23 anos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia que, por entendimento da Autoridade Policial formalizou o auto de prisão em flagrante, sendo o homem encaminhado ao Presídio Estadual da cidade de Três Passos, onde permanecerá a disposição da Justiça.

A Polícia Civil investiga o caso.

