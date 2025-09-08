PRF apreende 248 kg de maconha após acidente na BR-386

Na tarde deste domingo (7), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 250 quilos de maconha que estavam em um Clio que sofreu um acidente de trânsito na BR-386, em Seberi. O motorista não foi localizado.

Policiais Rodoviários Federais receberam informação sobre um sinistro de trânsito envolvendo um carro que saiu de pista.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Clio, emplacado em Curitiba, que saiu de pista, capotou e chocou-se contra uma árvore. No interior do carro e ao redor dele, espalhado na vegetação, estavam diversos tabletes de maconha.

No total, foram apreendidos 248 quilos da droga. Os policiais realizaram buscas no local, mas o motorista não foi localizado.

O carro e a maconha foram encaminhados para registro da ocorrência na polícia judiciária.

