Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PRF apreende 248 kg de maconha após acidente na BR-386

Droga estava em Clio que saiu da pista e capotou em Seberi; motorista fugiu e não foi localizado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: PRF
08/09/2025 às 10h14
PRF apreende 248 kg de maconha após acidente na BR-386
(Foto: PRF)

Na tarde deste domingo (7), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 250 quilos de maconha que estavam em um Clio que sofreu um acidente de trânsito na BR-386, em Seberi. O motorista não foi localizado.

Policiais Rodoviários Federais receberam informação sobre um sinistro de trânsito envolvendo um carro que saiu de pista.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Clio, emplacado em Curitiba, que saiu de pista, capotou e chocou-se contra uma árvore. No interior do carro e ao redor dele, espalhado na vegetação, estavam diversos tabletes de maconha.

No total, foram apreendidos 248 quilos da droga. Os policiais realizaram buscas no local, mas o motorista não foi localizado.

O carro e a maconha foram encaminhados para registro da ocorrência na polícia judiciária.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Erval Seco Há 13 horas

Banco do Brasil de Erval Seco alerta para golpes por telefone

Golpistas usam números falsos para enganar clientes, e a agência reforça que não pede dados pessoais ou senhas por ligação

 Foto: Querência On Line
Santo Augusto Há 14 horas

Homem é encontrado morto em residência no Bairro Santra Rita em Santo Augusto

A principal hipótese levantada até o momento é morte por causa natural, uma vez que a vítima possuía histórico de alcoolismo.
Violência Urbana Há 18 horas

Homem é preso após tentativa de homicídio em Tenente Portela

Suspeito de 23 anos foi detido pela Brigada Militar e encaminhado ao presídio de Três Passos

 (Foto: Brigada Militar)
Segurança Pública Há 18 horas

BM apreende submetralhadora e drogas em Panambi

Durante patrulhamento no bairro São Jorge, policiais encontraram armamento, entorpecentes e dinheiro após abordagem e tentativa de fuga de suspeitos.

 (Foto: Reprodução)
Tragédia Urbana Há 19 horas

Morador de rua sofre queimaduras graves enquanto dormia sob ponte em Itajaí

Homem de 33 anos teve o corpo tomado pelo fogo e foi hospitalizado em estado grave; causas ainda são investigadas.

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias