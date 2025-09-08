Terça, 09 de Setembro de 2025
BM apreende submetralhadora e drogas em Panambi

Durante patrulhamento no bairro São Jorge, policiais encontraram armamento, entorpecentes e dinheiro após abordagem e tentativa de fuga de suspeitos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Brigada Militar
08/09/2025 às 10h00
(Foto: Brigada Militar)

Na tarde de sábado (06), a Brigada Militar de Panambi apreendeu uma submetralhadora, drogas, dinheiro e diversos outros objetos em uma ação realizada na Rua Olaria, bairro São Jorge.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos em frente a uma residência. Ao perceberem a presença da viatura, os homens entraram rapidamente na casa e logo em seguida saíram em um veículo. O carro foi abordado e, em seu interior, localizada uma porção de maconha.

Simultaneamente, outro indivíduo que estava em frente ao imóvel correu para os fundos da residência, momento em que os policiais visualizaram papelotes de cocaína.

Na ação, foram apreendidos:

• 01 submetralhadora sem numeração

• 01 carregador de 9mm

• 43 munições de 9mm

• 02 munições de .38mm

• 02 cápsulas de .32mm

• 104 papelotes de cocaína (80 gramas)

• 02 porções de maconha (15 gramas)

• 01 faca com bainha

• 08 celulares

• 01 cooler

• 18 cigarros eletrônicos

• 01 balança de precisão

• 02 cartões de crédito

• 01 câmera de segurança

• Materiais para embalagem

• R$ 192,00 em espécie

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia de Panambi.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Erval Seco Há 12 horas

Banco do Brasil de Erval Seco alerta para golpes por telefone

Golpistas usam números falsos para enganar clientes, e a agência reforça que não pede dados pessoais ou senhas por ligação

 Foto: Querência On Line
Santo Augusto Há 14 horas

Homem é encontrado morto em residência no Bairro Santra Rita em Santo Augusto

A principal hipótese levantada até o momento é morte por causa natural, uma vez que a vítima possuía histórico de alcoolismo.
Violência Urbana Há 18 horas

Homem é preso após tentativa de homicídio em Tenente Portela

Suspeito de 23 anos foi detido pela Brigada Militar e encaminhado ao presídio de Três Passos

 (Foto: PRF)
Tráfico Há 18 horas

PRF apreende 248 kg de maconha após acidente na BR-386

Droga estava em Clio que saiu da pista e capotou em Seberi; motorista fugiu e não foi localizado.

 (Foto: Reprodução)
Tragédia Urbana Há 18 horas

Morador de rua sofre queimaduras graves enquanto dormia sob ponte em Itajaí

Homem de 33 anos teve o corpo tomado pelo fogo e foi hospitalizado em estado grave; causas ainda são investigadas.

