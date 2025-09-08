BM apreende submetralhadora e drogas em Panambi

Na tarde de sábado (06), a Brigada Militar de Panambi apreendeu uma submetralhadora, drogas, dinheiro e diversos outros objetos em uma ação realizada na Rua Olaria, bairro São Jorge.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos em frente a uma residência. Ao perceberem a presença da viatura, os homens entraram rapidamente na casa e logo em seguida saíram em um veículo. O carro foi abordado e, em seu interior, localizada uma porção de maconha.

Simultaneamente, outro indivíduo que estava em frente ao imóvel correu para os fundos da residência, momento em que os policiais visualizaram papelotes de cocaína.

Na ação, foram apreendidos:

• 01 submetralhadora sem numeração

• 01 carregador de 9mm

• 43 munições de 9mm

• 02 munições de .38mm

• 02 cápsulas de .32mm

• 104 papelotes de cocaína (80 gramas)

• 02 porções de maconha (15 gramas)

• 01 faca com bainha

• 08 celulares

• 01 cooler

• 18 cigarros eletrônicos

• 01 balança de precisão

• 02 cartões de crédito

• 01 câmera de segurança

• Materiais para embalagem

• R$ 192,00 em espécie

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia de Panambi.

