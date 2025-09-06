Governador Eduardo Leite participa do lançamento do Projeto Terra - Eu sou Cohab

O objetivo é regularizar cerca de 60 mil imóveis adquiridos por meio da extinta Cohab RS -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite participou, na sexta-feira (5/9) da cerimônia de lançamento do Projeto Terra - Eu sou Cohab, que une os poderes Executivo e Judiciário com o objetivo de regularizar cerca de 60 mil imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, a Cohab RS.

Neste primeiro momento, o programa beneficia os mutuários de 30 mil unidades habitacionais localizadas em 12 municípios.

“Este projeto é um símbolo daquilo que entendemos como o verdadeiro papel do serviço público: servir às pessoas. Durante muitos anos, milhares de famílias que conquistaram a casa própria pela Cohab acabaram presas em um labirinto burocrático que as impedia de ter a segurança jurídica do seu imóvel. Hoje, estamos rompendo com essa compartimentação, unindo esforços entre Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, municípios e servidores para transformar esse direito em realidade”, disse o governador Eduardo Leite.

Integração

O evento foi realizado no Auditório do Espaço Multi, do edifício-sede do Tribunal de Justiça (TJRS), e contou com a presença do presidente Alberto Delgado Neto e demais autoridades do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, prefeitos e representantes de municípios contemplados.

A parceria entre os poderes pretende alcançar o maior número possível de famílias, garantindo dignidade aos moradores por meio de um procedimento célere de regularização fundiária.

O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou a união dos entes envolvidos para fazer o projeto acontecer. “A concretização desse projeto se dá pela interlocução permanente entre as instituições. É uma demonstração que o Rio Grande do Sul vem dando de que tem como fazer muito pela população, independente de situação financeira, basta sentarmos numa mesa , nos unir e demonstrar esse compromisso. Esse ato hoje é uma prova concreta disso”, concluiu.

O Termo de Cooperação uniu os seguintes parceiros: Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab); Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS); Defensoria Pública RS; Colégio Notarial do Brasil, Seção RS; Colégio Registral do RS e o Instituto de Registro Imobiliário do RS. Também se somam ao trabalho o Ministério Público RS, a Defensoria Pública RS e o Comando Militar do Sul no auxílio aos mutirões.

Sobre o projeto

O Projeto Terra – Eu sou Cohab, foi desenvolvido pelo Poder Judiciário e teve a adesão da Sehab, visando a regularização fundiária dos imóveis que ainda estão registrados em nome da Cohab e que necessitam ser transferidos aos respectivos mutuários. No último final de semana de agosto foi realizado o projeto piloto em Cachoeira do Sul e o resultado comprovou a eficiência da metodologia planejada.

O secretário de Habitação, Carlos Gomes, detalhou a linha do tempo do processo até chegar ao lançamento e destacou a importância do trabalho conjunto para o benefício da população.

“Com a regularização, as famílias passam a ter não somente a posse, mas a propriedade, e garante a segurança jurídica de suas moradias e a dignidade habitacional. Um imóvel sem escritura é como uma pessoa sem certidão de nascimento”, relatou.

Em sua fala, o secretário reiterou ainda o valor da parceria com os tabeliães de registradores para a isenção das tarifas. “Muitos mutuários encaminhavam os documentos, e na etapa final não tinham condições financeiras para receber a escritura. Peço que as prefeituras que ainda não possuem a lei municipal que possibilita a gratuidade, que agilizem para o beneficio dos mutuários”, complementou.

Apoio na documentação

A parceria com o Colégio Notarial e Colégio Registral assegura a gratuidade das tarifas cartoriais.

A PGE-RS também participa do projeto realizando a análise jurídica do Termo de Cooperação firmado com o TJRS e outros parceiros, garantindo agilidade no processo e segurança jurídica.

“É a concretização do direito à moradia digna e à cidadania. A Procuradoria seguirá dando o suporte jurídico necessário à Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária para que esse processo seja ágil, eficiente e traga justiça social às comunidades beneficiadas”, destaca o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

Cidades atendidas

Na primeira etapa serão realizados mutiriões do programa em 12 municípios, onde estão concentrados mais de 30,8 mil imóveis aptos à escrituração, o que representa mais da metade do passivo total. As cidades atendidas serão:

Alvorada

Bagé

Canoas

Guaíba

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Porto Alegre

Pelotas

Rio Grande

Santa Maria

Santana do Livramento

Uruguaiana



Nesta fase, o foco será direcionado aos contratos aptos à escrituração. O Comando Militar do Sul dará apoio para os dias de operação, com auxílio na triagem e encaminhamento dos mutuários aos postos onde será feito o upload e a análise da documentação. Também foi firmada uma parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE) para o auxílio aos beneficiários que não contam com prova documental suficiente da aquisição.

Para viabilizar a transferência de titularidade, a Sehab firmou entendimentos com prefeituras para a isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), evitando que o tributo se torne um obstáculo para as famílias de baixa renda.

“Regularizar a moradia é assegurar cidadania, fortalecer a justiça social e dar a cada família a certeza de que o seu lar é, de fato, seu. É isso que transforma vidas e comunidades inteiras”, reiterou Leite.

Mutirões

A etapa de mutirões será realizada em 12 municípios, com um total de 30.873 imóveis, onde servidores da Sehab e das prefeituras procederão a análise documental dos mutuários.

Locais e datas

Cachoeira do Sul – 29 e 30 de agosto (já realizados)





Uruguaiana - 3 e 4 de outubro





Bagé – 3 e 4 de outubro





Santana do Livramento - 3 e 4 de outubro





Santa Maria - 10 e 11 de outubro





São Leopoldo - 10 e 11 de outubro





Pelotas - 17 e 18 de outubro





Rio Grande -17 e 18 de outubro





Alvorada -17 e18 de outubro





Canoas - 31 de outubro e 1 de novembro





Passo Fundo - 31 de outubro e 1 de novembro





Guaíba - 7 e 8 de novembro





Porto Alegre - 7 e 8 de novembro



Cohab RS

A Sehab tem a atribuição de reduzir o passivo imobiliário da extinta Cohab, visando a regularização do seu patrimônio, e administrar a carteira habitacional do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs).

Desde de dezembro de 2023, há um trabalho para a agilização e otimização do processo de concessão de escrituras, certidões de propriedade e liberação de hipotecas dos mutuários da Cohab e do Ipergs. A partir daí, foram finalizados 1.497 processos, sendo 802 autorizações para escrituras, 535 assinaturas , 47 liberações de hipotecas e 136 termos de quitação.

Histórico

A Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul foi criada em 1964 pela Lei Ordinária 4.892/1964. Esta lei autorizava o governo do estado a executar políticas públicas de habitação, principalmente para a população de baixa renda. A Cohab do Rio Grande do Sul (Cohab/RS) foi extinta por decreto estadual em 1995 pela Lei 10.356/1995 , efetivado em 2009.

Após a extinção, a companhia entrou em processo de liquidação, envolvendo a transferência de bens e ativos para o Estado. Em 2015, foi aprovada a Lei 14.779/2015, que facilitou o reconhecimento da titularidade dos imóveis já quitados, permitindo aos moradores que comprovassem a ocupação do imóvel por um período mínimo de 5 anos, como moradia própria, a obtenção da escritura definitiva.