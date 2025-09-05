Sexta, 05 de Setembro de 2025
CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro

A Comissão de Segurança Pública (CSP) tem reunião marcada para terça-feira (9), às 11h, para decidir sobre o encaminhamento de ofícios, medidas jud...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/09/2025 às 18h19
Depoimento de Tagliaferro na Comissão de Segurança Pública dia 2 de setembro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) tem reunião marcada para terça-feira (9), às 11h, para decidir sobre o encaminhamento de ofícios, medidas judiciais e outros documentos relacionados ao depoimento de Eduardo Tagliaferro em audiência pública na própria CSP no último dia 2.

Tagliaferro é ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele relatou aos membros da CSP um suposto uso indevido da estrutura do TSE pelo ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro foi assessor de Moraes no TSE entre 2022 e 2024.

Segundo o presidente da CSP, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), as informações prestadas por Tagliaferro afetam o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela 1ª Turma do STF. Bolsonaro e integrantes do alto escalão das Forças Armadas são réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes é o relator dos processos.

Na reunião do depoimento de Tagliaferro, Flávio também anunciou que todas as informações apresentadas pelo ex-chefe do TSE serão disponibilizadas às defesas dos réus no julgamento dos atos de 8 de janeiro de 2023.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
