Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes abre prazo para alegações do Núcleo 2 dos atos golpistas

Procuradoria-Geral da República e defesa dos réus têm 15 dias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/09/2025 às 18h19
Moraes abre prazo para alegações do Núcleo 2 dos atos golpistas
© Joedson Alves/Agencia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta sexta-feira (5) prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas dos réus do Núcleo 2 da trama golpista apresentarem suas alegações finais.

O grupo é acusado pela PGR de organizar ações para sustentar a tentativa de permanência ilegítima do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, em 2022.

Pela decisão, a procuradoria será a primeira a entregar as alegações. Em seguida, o mesmo prazo deverá ser cumprido pelos advogados dos réus.

São réus do núcleo 2:

  • Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro);
  • Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
  • Mário Fernandes (general do Exército);
  • Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal);
  • Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança do Distrito Federal).

As alegações fazem parte da última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer ainda neste ano na Primeira Turma da Corte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

STF terá sessão extra para julgamento de Bolsonaro

Pedido foi feito pelo relator do processo, Alexandre de Moraes

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

A partir de terça o colegiado começa a votação sobre trama golpista
Justiça Há 21 horas

Justiça do RJ mantém prisão de deputado estadual TH Joias

Ele é suspeito de intermediar compra e venda de armas para tráfico

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 1 dia

Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ

Nomes foram escolhidos por Lula em lista formada pelo Tribunal
Justiça Há 1 dia

Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda

Proteção dos direitos de produção da liraglutida valem por oito anos

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
2.41 km/h Vento
81% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
Educação Há 24 minutos

Governo apresenta ações do Programa Alfabetiza Tchê para o segundo semestre
Saúde Há 54 minutos

Tendência de aumento de casos de covid-19 acende alerta para reforço nas medidas de prevenção
Geral Há 1 hora

Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
Geral Há 2 horas

Rio teve um dia de sol forte, mas no final de semana tempo muda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,10%
Euro
R$ 6,34 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,703,29 -0,09%
Ibovespa
142,640,14 pts 1.17%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias