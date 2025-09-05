IGP abre processo seletivo emergencial para 38 vagas no interior do Estado

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS) abre nesta sexta-feira (5/9), às 9h, o edital de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação emergencial de 38 servidores para atuação em municípios do interior do Estado. A medida busca atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e reforçar os quadros da perícia oficial em regiões que registram maior demanda.

Vagas ofertadas

São 22 vagas para o cargo de Perito Médico-Legista e 16 vagas para o cargo de Técnico em Perícias. Todas as oportunidades estão distribuídas exclusivamente em cidades do interior, onde a carência de profissionais é mais urgente.

Inscrições

O prazo de inscrições será entre 5 e 19 de setembro de 2025, exclusivamente pela internet. O período também vale para envio de laudo médico (candidatos PcD), preenchimento do formulário e encaminhamento dos documentos comprobatórios.

Distribuição das vagas

Perito Médico-Legista – 22 vagas:

Rio Grande – 3

Frederico Westphalen – 3

Erechim – 2

Santa Rosa – 3

Alegrete – 1

Uruguaiana – 3

Camaquã – 2

Santana do Livramento – 2

Lagoa Vermelha – 1

Três Passos – 2

Técnico em Perícias – 16 vagas:

Rio Grande – 2

Frederico Westphalen – 2

Erechim – 1

Santa Rosa – 1

Alegrete – 2

Uruguaiana – 1

Camaquã – 2

Santana do Livramento – 2

Lagoa Vermelha – 1

Bagé – 1

Três Passos – 1

Requisitos e remuneração

Técnico em Perícias: certificado de conclusão do Ensino Médio.

Carga horária: 40h semanais

Vencimento: R$ 5.379,89

Perito Médico-Legista: graduação em Medicina, diploma reconhecido pelo MEC e registro no Conselho Regional de Medicina.

Carga horária: 40h semanais

Vencimento: R$ 17.078,17

Seleção e prazo dos contratos

A seleção será feita por Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

A publicação da homologação do resultado final está prevista para 31 de outubro de 2025.

Confira o edital completo clicando aqui.

