Comissão realiza audiência para debater os 50 anos da Embrapa Cerrados

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (9), audiência pública sobre os 50 anos da Embrapa Cerrados, completados em julho.

O debate atende a pedido da deputada Dandara (PT-MG) e está marcado para as 13 horas, no plenário 12.

A deputada destaca que a Embrapa Cerrados é um marco no desenvolvimento de tecnologias e sistemas de produção que transformaram a agricultura do Cerrado e contribuíram para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico nacional.

Ela acrescenta que, além das inovações voltadas ao aumento da produtividade e à sustentabilidade, como sistemas de plantio direto, correção do solo, irrigação eficiente e cultivares adaptadas ao bioma, a unidade desempenha papel essencial na preservação dos recursos naturais e na promoção da agricultura familiar.

“A realização desta audiência pública permitirá reconhecer essas contribuições e debater novas estratégias para o uso sustentável do Cerrado, conciliando produção e conservação ambiental”, afirma Dandara.