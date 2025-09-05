Sexta, 05 de Setembro de 2025
Prefeitura de Derrubadas busca reabrir agência dos Correios

Reunião com supervisora da estatal discutiu alternativas para retomada do atendimento local.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas
05/09/2025 às 10h30
Prefeitura de Derrubadas busca reabrir agência dos Correios
(Foto: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas)

Nesta quinta-feira, 4 de setembro, a Prefeitura Municipal de Derrubadas recebeu a visita da Sra. Mara Ritter, supervisora da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, responsável pela região de Santo Ângelo. A reunião contou com a presença do prefeito Miro Mülbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho, do secretário da Fazenda Celso Busatto e do assessor jurídico John Régis Gemelli dos Santos.

Na ocasião, foram discutidos os motivos que levaram ao fechamento da agência dos Correios em Derrubadas e a perspectiva de reabertura solicitada pela municipalidade. Segundo a supervisora, os Correios enfrentam déficit de pessoal devido ao aumento de aposentadorias e pedidos de desligamento, sem previsão, no momento, de novos funcionários para suprir a demanda.

Ainda de acordo com Mara Ritter, não há perspectiva de reabertura da agência de forma independente, sendo a única alternativa a formalização de um convênio de cooperação técnica entre o Município e os Correios, garantindo a destinação de espaço físico e servidor municipal para atendimento da população.

A reunião, que já havia sido previamente agendada, foi considerada de extrema importância para o esclarecimento dos fatos que levaram ao fechamento da unidade em Derrubadas. Conforme ressaltado, trata-se de uma decisão de âmbito nacional, fundamentada também no baixo fluxo financeiro registrado na cidade.

Com base nessas informações, o Município informou que irá estudar a proposta de convênio apresentada e, em breve, fará a divulgação oficial sobre os próximos passos visando ao possível restabelecimento dos serviços dos Correios em Derrubadas.

 

■ Notícias no WhatsApp:

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
