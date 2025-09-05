Estado participa da maior feira calçadista do mundo na Itália

O governo do Estado estará presente na MICAM Milano 2025 - Fiera internazionale della Calzatura, com estande coletivo coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI). A MICAM, considerada uma das grandes feiras internacionais do setor calçadista, acontece de 7 a 9 de setembro, em Milão, na Itália, e integra o calendário oficial de feiras internacionais apoiadas pela Sedec.

Participação pretende promover a economia gaúcha

Nesta edição, três empresas de Três Coroas, no Vale do Paranhana, foram selecionadas para representar o estado: Calçados Q Sonho Ltda, Gracieli Carvalho e AR Brand Calçados. Além dos representantes das marcas, a comitiva contará com diretores de sindicatos locais. O secretário-adjunto da Sedec, Leandro Evaldt, representará o titular da pasta, Ernani Polo e o governo gaúcho. Ele também participará de reunião oficial com o cônsul do Brasil em Milão.

A participação tem como objetivo promover a economia gaúcha como moderna e competitiva no mercado internacional, ampliando a capacidade de venda das empresas por meio da prospecção e diversificação de mercados, acesso a novos canais de distribuição e contato com inovações do setor.

De acordo com Leandro Evaldt, a presença do Rio Grande do Sul na MICAM, mais uma vez reforça o compromisso do Estado com a internacionalização das empresas locais e o fortalecimento da indústria calçadista gaúcha no cenário global e está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. "Estar presente em uma feira desse porte é uma oportunidade valiosa para ampliar mercados, gerar negócios e mostrar ao mundo a qualidade e a inovação dos nossos produtos. A Sedec, por meio do DPCI, tem trabalhado para garantir que cada vez mais empresas tenham acesso a esse tipo de vitrine internacional", ressalta o secretário-adjunto da Sedec.

Histórico

Em 2024, a presença gaúcha na Micam 2024 resultou na prospecção de R$ 2,48 milhões em negócios para as empresas participantes do estande do RS. Ao todo, foram R$ 626 mil em contratos fechados com compradores de nove países: Estados Unidos, Japão, Colômbia, Portugal, Rússia, Eslováquia, República Dominicana, Itália e Israel.