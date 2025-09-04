Quinta, 04 de Setembro de 2025
Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional

Série retrata trabalho da comunidade Kalunga no combate a incêndios

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 20h48
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O fotógrafo da Agência Brasil Marcelo Camargo recebeu menção honrosa no prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa (IAPA, na sigla em inglês) pela série “Ancestral Firefighters”, que retrata o trabalho de brigadistas da comunidade quilombola Kalunga no combate ao fogo no Pantanal, em 2024.

O prêmio Excelência no Jornalismo 2025 tem 12 categorias com 24 menções honrosas. Segundo a IAPA, esses prêmios destacam a diversidade e o rigor do melhor jornalismo das Américas e da Espanha.

“Fico feliz que as fotos dêem a visibilidade merecida ao trabalho dos brigadistas Kalunga. Ainda mais em uma premiação de nível internacional. Poder testemunhar e registrar o uso do conhecimento ancestral no manejo do fogo durante as grandes queimadas no Pantanal, em 2024, foi um desafio gratificante”, diz Camargo.

A cerimônia oficial de premiação acontece durante a 81ª Assembleia Geral da IAPA, que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro, em Punta Cana, na República Dominicana.

"O trabalho feito pelo Marcelo revela a importância da comunicação pública manter o olhar voltado para os povos tradicionais. As comunidades quilombolas são guardiãs do meio ambiente. Juntamente com os povos indígenas, sentem com muita força os efeitos das mudanças climáticas, mas também possuem um acúmulo de saberes fundamental para o enfrentamento do problema", enfatiza a diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , Cidinha Matos.

Outros prêmios

O fotojornalismo da EBC vem sendo destaque em diversos prêmios recentes. Em 2024, os fotógrafos Paulo Pinto e Fernando Frazão foram premiados no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo .

Paulo Pinto também foi um dos vencedores do 46º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e ficou sem segundo lugar na lista dos jornalistas mais premiados de 2024, de acordo com o ranking elaborado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia.

