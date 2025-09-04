Governo do Estado lança índice inédito da inflação de alimentos com base em notas fiscais do varejo

Uma das novidades é a ampliação do painel interativo Preços Dinâmicos que vai acompanhar as oscilações da cesta básica -Foto: Robson Nunes/Ascom Expointer

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), lançou na quinta-feira (4/9), durante a Expointer, um conjunto de novidades ligadas ao programa Desenvolve RS – iniciativa da Receita Estadual que transforma a base de dados de documentos fiscais em informações acessíveis e úteis para os setores produtivos e para a sociedade.

O objetivo é fomentar a economia e impulsionar a geração de empregos. Uma das principais novidades é a ampliação e modernização do painel interativo Preços Dinâmicos , que agora passa a monitorar diariamente a variação de preços de 80 alimentos - 15 a mais do que antes.

A ferramenta vai acompanhar as oscilações da cesta de consumo das famílias, que abrange todos os itens monitorados, e dos produtos separados por grupos e subgrupos, com possibilidade de consulta das variações por região do Estado. Todos os dados têm como fonte os registros das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo varejo.



Índice de Inflação

Dentro do painel, passa a estar disponível o Índice de Inflação da Cesta de Alimentos da Receita Estadual (ICA-RE), que mede a inflação média dos alimentos monitorados. O Rio Grande do Sul será o primeiro estado brasileiro a divulgar um índice próprio de variação de preços dos alimentos, que vai acompanhará as variações da cesta completa, além de fornecer índices por grupos, subgrupos e produtos específicos.

Também será possível consultar os resultados por região, o que fornece um retrato mais fiel da realidade local. O índice ainda contará com versão dessazonalizada, que elimina variações extremas provocadas pela oferta irregular de determinados produtos ao longo do ano.

Comparação em tempo real



“É um painel ainda mais completo, com inúmeras possibilidades de análise, que funciona como ferramenta de apoio à tomada de decisão de consumidores e empresas. Utilizamos uma base de dados censitária e robusta para entregar à sociedade informações valiosas, capazes de melhorar a vida das pessoas e empreendedores”, afirma Bruno Motta, auditor-fiscal da Receita Estadual.

O ICA-RE poderá ser consultado por variação mensal, acumulado no ano e nos últimos 12 meses. O painel ainda fornece recortes específicos, como a inflação registrada entre empresas do Simples Nacional e do regime geral.

O índice também será divulgado mensalmente no Boletim de Preços Dinâmicos, sempre no primeiro dia útil de cada mês, com dados referentes ao período anterior.

“Para as famílias, a iniciativa permite comparar preços praticamente em tempo real, economizando tempo e aumentando a segurança na hora de aproveitar ofertas.Para as empresas, a ferramenta possibilita monitoramento constante da concorrência e ajustes imediatos em preços, promoções e ofertas. Já para gestores públicos e economistas, o índice fornece subsídios relevantes para a formulação de políticas e a produção de indicadores de inflação”, avalia o subsecretário-adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha.

Outra novidade apresentada foi o Painel RS360, que amplia divulgação de indicadores econômicos da indústria, atacado e varejo -Foto: Robson Nunes/Ascom Expointer

Apoio à tomada de decisão

Outra novidade apresentada foi o Painel RS360 , que passa a divulgar indicadores econômicos da indústria, do atacado e do varejo, antes disponíveis apenas no boletim setorial da Revista RS360 .

A ferramenta concentra dados sobre volume de vendas, compras, investimentos em bens de capital e informações como o valor adicionado dos setores, que sinaliza a margem de lucro das atividades econômicas.

O novo recurso terá atualização mensal, com visualização dos dados de forma mensal, trimestral e acumulada em 12 meses, com maior interatividade.

“Com os painéis, ganhamos agilidade na divulgação das informações. São dados censitários, com base em documentos fiscais, o que assegura alta confiabilidade ao levantamento. Trata-se de um instrumento importante para embasar as decisões dos setores produtivos gaúchos”, afirma o auditor-fiscal da Receita Estadual, Michel Camara.