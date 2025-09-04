Quinta, 04 de Setembro de 2025
Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames

Militar está preso desde dezembro na Vila Militar, no Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 18h32

O Exército pediu nessa quarta-feira (3) autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.

O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar.

De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado. Além disso, foi solicitada autorização para realização de outros procedimentos de saúde, como uma infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodopler e ressonância magnética.

No despacho proferido hoje, Moraes determinou que o Exército informe as datas, horários e endereços nos quais serão realizados os procedimentos.

General da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
