Governo do RS e Lactalis Brasil anunciam investimento de R$ 400 milhões no Rio Grande do Sul

O governador do Estado, Eduardo Leite, e a Lactalis anunciaram, nesta quinta-feira (4/9), na 48ª Expointer, um investimento de R$ 400 milhões em ci...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/09/2025 às 17h33
Governo do RS e Lactalis Brasil anunciam investimento de R$ 400 milhões no Rio Grande do Sul
Expectativa é elevar a produção no Estado em 10% com a ampliação da produção em cinco unidades da empresa -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador do Estado, Eduardo Leite, e a Lactalis anunciaram, nesta quinta-feira (4/9), na 48ª Expointer, um investimento de R$ 400 milhões em cinco unidades industriais no Rio Grande do Sul.

Os recursos serão aportados ao longo dos próximos três anos (até 2028) na ampliação da produção de queijos prato e mussarela, whey protein, manteiga, requeijão e composto lácteo em Ijuí, Teutônia, Santa Rosa e Três de Maio, além da expansão de mais dois centros de distribuição em Ijuí e Teutônia.

“Este anúncio da Lactalis é uma demonstração clara de confiança no Rio Grande do Sul e na força do nosso agro. Com esse novo aporte, chegamos à marca histórica de R$ 1 bilhão investido aqui. Isso significa mais oportunidades para milhares de famílias produtoras, mais empregos no campo e na cidade e a consolidação do RS como protagonista no setor lácteo no Brasil”, disse o governador Eduardo Leite.

A expectativa é elevar a produção no Estado de 304 mil toneladas (base 2024) para 453 mil toneladas em 2028. Para isso, a captação no campo precisará sair dos atuais 900 milhões de litros/ano para 1,3 bilhão de litros/ano. “Para se ter uma ideia, isso significa aumentar em 10% a produção do Rio Grande do Sul apenas para atender à demanda da Lactalis”, salientou o CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Júnior.

O executivo reuniu-se no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e também contou con a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo e do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Leite conheceu a produção de laticínios da empresa e destacou oportunidades de empregos para milhares de famílias produtoras -Foto: Vitor Rosa/Secom
Leite conheceu a produção de laticínios da empresa e destacou oportunidades de empregos para milhares de famílias produtoras -Foto: Vitor Rosa/Secom

Ampliação

Entre as linhas de produção a serem incrementadas no Rio Grande do Sul, haverá ganho substancial no processamento de queijos. Ao fim de 2028, a empresa pretende produzir 100 mil toneladas de queijos/ano no Rio Grande do Sul, 70% mais do que as atuais 58 mil toneladas.

Líder mundial em captação de leite, a Lactalis comemora, nesta Expointer, 10 anos de Brasil. Neste período, o Rio Grande do Sul recebeu R$ 600 milhões em investimentos, que, somados aos R$ 400 milhões anunciados, atingem a marca a R$ 1 bilhão aportados. Atualmente, a Lactalis tem 23 fábricas, 49 centros logísticos e 14 mil empregados em oito estados do Brasil. Ao ano, a empresa de origem francesa capta 2,8 bilhões de litros de leite no Brasil.

A foto mostra o governador Eduardo Leite, em pé, esticando o braço para uma bandeja com queijos em cubos, frutas picadas e outros petiscos.
Governador experimentou queijos e outros produtos que são produzidos nas unidades da indústria no Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

O CEO da Lactalis Brasil destaca que o projeto faz parte dos planos da empresa para ampliar sua presença no mercado brasileiro. “Nos seus dez anos de atuação, a Lactalis reafirma seu compromisso com o Rio Grande do Sul e com os produtores de leite. A marca de R$ 1 bilhão investido confirma esse comprometimento, que começa no campo e se solidifica em um setor industrial forte capaz de lastrear o crescimento que projetamos para o setor lácteo no Rio Grande do Sul e no Brasil”, relatou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o anúncio reafirma a confiança do setor privado no potencial produtivo gaúcho. “Este investimento fortalece nossa cadeia leiteira, que é uma das mais importantes para a nossa economia e para milhares de famílias que vivem do agro. Este aporte contribuirá diretamente para a geração de empregos - no campo e na cidade - e para a valorização da produção local, além de demonstrar o compromisso do governo do RS de tornar o Estado um local onde as empresas queiram ampliar seus negócios. Por meio do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, continuaremos criando um ambiente de negócios com segurança jurídica, diálogo permanente e políticas públicas que estimulem o crescimento”, disse.

Sobre a Lactalis

A Lactalis é uma empresa familiar francesa criada em 1933 por André Besnier. O grupo é líder no mercado de lácteos, com presença industrial em 51 países, 266 fábricas e 85.500 funcionários. Iniciou suas atividades no Brasil com a aquisição da indústria de queijos da Balkis e, em 2015, ampliou sua atuação com a incorporação de ativos selecionados da LBR e Elebat e marcas como Elegê, Parmalat e Batavo.

A Lactalis adquiriu, em 2019, a Itambé e, em 2021, a Confepar. Em 2023, assumiu as operações da DPA Brasil (Dairy Partners America), ficando responsável pela fabricação e distribuição de produtos Chambinho, Chamyto e Chandelle e pelas linhas de refrigerados Nestlé, Ninho, Neston, Molico e Nesfit.

A Lactalis Brasil oferece aos consumidores produtos lácteos saborosos e de alta qualidade em uma seleção de marcas consagradas, incluindo Batavo, Président, Elegê, Cotochés, Poços de Caldas, Itambé e Parmalat. Atualmente, a Lactalis Brasil é líder em captação de leite no Brasil.

Texto: Ascom Expointer
Edição: Ascom Expointer

