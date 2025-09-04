Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais

Projeto de lei passou pela CCJ da Câmara e deve seguir para o Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/09/2025 às 17h33
Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria medidas de proteção e segurança para cães e outros animais que auxiliem órgãos de segurança pública e as Forças Armadas em operações de busca, resgate e salvamento.

O Projeto de Lei 1412/24, da deputada Dayany Bittencourt (União-CE), foi aprovado em caráter conclusivo e seguirá para o Senado, se não houver recurso contrário. A votação na CCJ seguiu o parecer do relator, deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE).

Segundo o projeto, cães e outros animais utilizados nessas operações deverão ser submetidos a treinamento que preze pela segurança e pelo bem-estar em cada etapa da capacitação.

Microchips
O projeto prevê o uso de microchips e sistemas de geolocalização avançados nos animais para facilitar a identificação, o rastreamento e a recuperação rápida em casos de desaparecimento. O microchip e o sistema de geolocalização deverão conter informações essenciais sobre o animal, incluindo saúde, vacinação, histórico de treinamento e órgão a que pertence.

Outros protocolos de segurança visam minimizar riscos durante as missões, com procedimentos de apuração interna sempre que haja incidente grave ou óbito. O projeto exige atendimento veterinário regular, com exames e tratamentos necessários à manutenção de sua aptidão física e bem-estar.

Os animais que se tornem inaptos em razão de idade ou quadro de saúde devem ser aposentados com cuidados adequados pelo restante de suas vidas, assegurando-lhes dignidade na fase pós-serviço.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 2 minutos

Diretora da Controladoria-Geral da União detalha apuração sobre descontos indevidos feitos pelo INSS

Em depoimento à CPMI, Eliane Mota disse que auditoria identificou alta de reclamações e comunicou irregularidades à Polícia Federal em 2024

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Estudantes que pagam em dia o Fies querem os mesmos descontos concedidos a inadimplentes em renegociações

A medida está prevista em projeto de lei em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova política para recuperação da vegetação da caatinga

Proposta foi alterada pelos deputados e seguirá para nova votação no Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova criação de plano de atenção à doença pulmonar obstrutiva crônica

Texto segue para o Senado

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 20°
16° Sensação
3.37 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Diretora da Controladoria-Geral da União detalha apuração sobre descontos indevidos feitos pelo INSS
Geral Há 1 minuto

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais
Senado Federal Há 15 minutos

À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Economia Há 15 minutos

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,09%
Euro
R$ 6,34 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 637,364,40 -1,49%
Ibovespa
140,993,25 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias