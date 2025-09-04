Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vai à sanção projeto que prioriza áreas de desastres para distribuição de alimentos

Foi à sanção presidencial o projeto que prioriza a distribuição dos alimentos comprados pelo governo de agricultores familiares em cidades com esta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/09/2025 às 15h48
Vai à sanção projeto que prioriza áreas de desastres para distribuição de alimentos
As enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas - Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Foi à sanção presidencial o projeto que prioriza a distribuição dos alimentos comprados pelo governo de agricultores familiares em cidades com estado de calamidade pública reconhecido. O PL 2.708/2024 , do senador Alan Rick (União-AC), foi aprovado pela Câmara na terça-feira (2).

O projeto modifica a Lei 14.628, de 2023 , que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos (PPA). Mantido pelo governo federal, o PPA faz a compra direta de alimentos de agricultores familiares e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, e a equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, além de redes públicas e filantrópicas de ensino.

O objetivo do programa é incentivar a agricultura e a pecuária familiares, principalmente em comunidades em situação de pobreza ou de pobreza extrema, e reduzir a insegurança alimentar.

Com a aprovação do projeto, durante situações de emergência, será priorizada a aquisição e distribuição desses alimentos nos municípios afetados. Para Alan Rick, é uma medida que alia solidariedade, segurança alimentar e proteção da economia.

— Muitas regiões do Brasil, especialmente na Amazônia, vêm sofrendo com as enchentes e secas, que impactam a produção agrícola e colocam milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Esse projeto garante que, diante dessas emergências, os alimentos adquiridos da agricultura familiar sejam distribuídos com prioridade, fortalecendo os produtores locais e assegurando que ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa — disse o autor do projeto em entrevista àAgência Senado.

Desastres

De acordo com os últimos dados do Atlas de Desastres no Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, entre 2020 e 2024, o Brasil somou 3,5 milhões de desabrigados e desalojados por desastres. Grande parte desse número, 1,3 milhão, é do ano de 2024, quando ocorreram as enchentes do Rio Grande do Sul.

As razões que levaram a mais pessoas desabrigadas ou desalojadas foram as chuvas intensas, seguidas de inundações e alagamentos. Também são citados no relatório estiagens, incêndios florestais, rompimentos de barragem e enxurradas, entre outros.

Os prejuízos entre 2020 e 2024 foram de R$ 222 bilhões no setor privado e de R$ 13,4 bilhões no setor público. Os municípios com mais danos materiais nesse intervalo foram Maceió, que sofre desde 2018 com o afundamento do solo causado pela exploração de sal-gema pela Braskem, e São Leopoldo (RS), uma das cidades atingidas pelas enchentes de 2024.

Tramitação

O projeto foi aprovado em votação final pela Comissão de Agricultura do Senado (CRA) em agosto de 2024. A Câmara manteve o texto dos senadores, com o relatório favorável do deputado Raimundo Santos (PSD-PA). Para ele, o projeto também promove o escoamento da produção dos agricultores familiares em áreas afetadas, evitando a perda de colheitas e preservando a renda rural.

O prazo para a sanção ou veto do presidente da República é de 15 dias úteis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Eliane Viegas Mota é diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 16 minutos

À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS

A CPMI do INSS ouviu, nesta quinta-feira (4), a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Viegas Mota, que...

 Marco do Saneamento prevê 90% da população com esgoto, mas cobertura atual é de apenas 60% - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Senado Federal Há 47 minutos

Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes

Há cinco anos em vigência, o Marco Legal do Saneamento tem ajudado a incrementar os investimentos para a distribuição de água tratada e para o aces...

 Aprovado na Câmara, um dos objetivos da proposta é alcançar o crime organizado - Foto: Polícia Civil
Senado Federal Há 1 hora

Senado vai examinar projeto que aumenta pena para receptação de celular

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano mostrou que os roubos e furtos de celular deixaram de ser uma atividade isolada. A prática pass...

 IDH e IDH dos municípios serão usados para determinar a distribuição de recursos para segurança alimentar - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília
Senado Federal Há 1 hora

Segurança alimentar: municípios mais carentes terão mais recursos públicos

A Presidência da República deve sancionar nos próximos dias um projeto de lei do Senado que dá aos municípios mais carentes prioridade para receber...

 O senador Izalci Lucas é autor do requerimento para a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senado celebra o Dia do Administrador nesta terça

O Senado realiza nesta terça-feira (9), às 10h, uma sessão especial em homenagem ao Dia do Administrador. A iniciativa foi solicitada pelo senador ...

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 20°
16° Sensação
3.37 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Diretora da Controladoria-Geral da União detalha apuração sobre descontos indevidos feitos pelo INSS
Geral Há 1 minuto

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais
Senado Federal Há 15 minutos

À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Economia Há 15 minutos

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,09%
Euro
R$ 6,34 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 637,364,40 -1,49%
Ibovespa
140,993,25 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias