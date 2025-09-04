Comissão que vai analisar a PEC da Segurança será instalada na terça

Na próxima terça-feira (9), será instalada a comissão especial que vai analisar a chamada PEC da Segurança – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25 . Na reunião, também serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do novo colegiado.
A proposta está baseada em um tripé:
Presidente e relator
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Mendonça Filho (União-PE) como relator da proposta e o deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como presidente da comissão.
A instalação está marcada para as 14 horas, no plenário 4.