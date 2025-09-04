Quinta, 04 de Setembro de 2025
Comissão discute como combater o analfabetismo da pessoa idosa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/09/2025 às 15h19

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (9), uma audiência pública sobre o analfabetismo da pessoa idosa e como combatê-lo.

O debate será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

A audiência foi solicitada pelos deputados do PT Luiz Couto (PB) e Alexandre Lindenmeyer (RS). Segundo os parlamentares, o analfabetismo significa exclusão, menos acesso a bens culturais, menor mobilidade social e piores condições de saúde.

Censo e educação de adultos
De acordo com o Censo de 2022, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 65 anos ou mais (20,3%) é mais de treze vezes superior ao das faixas etárias entre 15 e 24 anos.

Os deputados afirmam que essa questão não pode ser simplesmente negligenciada. Uma das maneiras de combater esse problema, segundo eles, seria valorizar a Educação de Jovens e Adulto, oferecendo vagas e capacitando os docentes.

