Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente

O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, resistiu em seguir recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) para suspender descontos ass...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/09/2025 às 14h48
CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, presidente, senador Carlos Viana e a diretora da CGU, Eliane Viegas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, resistiu em seguir recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) para suspender descontos associativos automáticos nas aposentadorias. A informação é da diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Viegas Mota, que depôs CPMI do INSS nesta quinta-feira (4). A reunião ainda está em andamento.

A CGU se reuniu com o INSS em julho de 2024 para buscar soluções para o crescimento de descontos não autorizados nos pagamentos de segurados do órgão, segundo a auditora. Eliane Viegas afirmou que Stefanutto questionou informações do relatório, baseadas em entrevistas com beneficiários.

— Ele fazia um questionamento a respeito da forma de amostragem e ficou definido que a CGU estaria à disposição para construir com o INSS outra forma de amostragem. Ele disse que faria uma análise das informações que nós tínhamos apresentado e avaliaria a viabilidade de fazer o que estava nos propondo. Não foram suspensos os acordos de cooperação técnica [ACTs, firmado entre associações e o INSS, que permitiam os descontos e eram uma das medidas recomendadas]. Os descontos foram realizados até o mês de abril de 2024 e suspensos após a Operação Sem Desconto [da Polícia Federal] — disse.

Em resposta ao relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), Eliane Viegas afirmou que a CGU fez “inúmeras comunicações” ao INSS, mas que o órgão se omitiu em algumas situações de necessidade. Gaspar foi um dos responsáveis pela convocação da auditora ( REQ 822/2025-CPMI-INSS ).

Em 2025, a CGU e a Polícia Federal fizeram a Operação Sem Desconto contra associações acusadas de falsificar autorizações de idosos. Os documentos eram usados para que o INSS descontasse automaticamente, das aposentadorias e pensões, uma mensalidade associativa. Os valores desviados iam para as associações sob justificativa de oferecer serviços diversos aos associados, o que não acontecia. Stefanutto foi afastado da Presidência do INSS e depois demitido após a operação.

Entidades associativas

Na Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), a maior das associações, seis pessoas foram ouvidas pela CGU entre os 1,2 milhão de associados. A associação recebeu cerca de R$ 3,4 bi nos últimos dez anos. A CGU estima que o prejuízo total para os 7 milhões de beneficiários foi de cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

A convocada ainda afirmou que algumas das entidades deixaram de fornecer documentos pedidos pela CGU, sob justificativa de não estarem sob sua área de atuação. Eram 40 entidades que faziam descontos ativos antes da Operação Sem Desconto, disse Eliane Viegas. Todas as entidades analisadas em 2024 apresentaram problemas. Algumas delas possuíam a maior parte de associados em estados diferentes de sua sede, por exemplo.

— De acordo com as análises que foram feitas, não existe nenhuma das entidades que possamos dizer que não exista nenhum tipo de inconformidade — disse.

O relator afirmou que vai tratar todas as entidades que estão aqui como investigadas, a partir do depoimento. Para a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), os parlamentares não devem desrespeitar o histórico de certas associações nem pedir bloqueios na Justiça de forma apressada.

— Temos que reconhecer que algumas instituições dessas têm uma história de acolhimento, apoio ao trabalhador rural, aposentado rural, lá na ponta. Elas têm projetos sérios também. A gente tem que ter cuidado na hora de pedir bloqueio de instituições. O que aconteceu é que elas foram aparelhadas por militâncias e invadidas por bandidos. Nós temos que encontrar os bandidos que usaram a instituição como a Contag, por exemplo.

Mais informações a seguir

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) foi encaminhada pelo Executivo ao Congresso na última sexta-feira - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 31 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

As consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados divulgaram nesta quinta-feira (4) um informativo sobre o projeto de Lei Orçamentár...

 Estatuto traz princípios e diretrizes para a proteção, restauração e uso sustentável do bioma - Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT
Senado Federal Há 4 horas

Proposto pelo Senado, Estatuto do Pantanal vai à sanção

Seguiu para sanção presidencial o projeto de lei que cria o Estatuto do Pantanal. O PL 5.482/2020 traz princípios e diretrizes para a proteção, res...

 Senadora Teresa Leitão presidiu audiência na CAS - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 19 horas

Debate demonstra resistência a Exame de Proficiência em Medicina

Nos 250 municípios brasileiros que abrigam escolas médicas, 78% deles não contam com quantidade de leitos hospitalares adequados, e em 72% não exis...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 19 horas

Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preser...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 20 horas

Senador Irajá comenta decisão do STJ de afastar governador do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive "um momento triste de sua ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
19° Sensação
2.48 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 15 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Senado Federal Há 15 minutos

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Tecnologia Há 30 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados
Educação Há 30 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Senado Federal Há 30 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,18%
Euro
R$ 6,35 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,803,68 -2,16%
Ibovespa
141,097,63 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias