Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU

São 1.316 candidatos aprovados no concurso de 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 13h33
Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou, nesta quinta-feira (4), a nomeação de 1.316 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), de 2024.

O total abrange as nomeações de 855 auditores-fiscais do trabalho, 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura .

As autorizações foram publicadas nesta quinta-feira (4), em duas portarias, no Diário Oficial da União .

A portaria do MGI nº 7.455/2025 autoriza a nomeação de 855 auditores-Fiscais do Trabalho para o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego.

A portaria 7.456/2025 autoriza a nomeação de 461 aprovados para cargos diretamente vinculados à modernização do Estado brasileiro, sendo 182 analistas em tecnologia da informação e 279 Analistas de Infraestrutura.

Direitos dos trabalhadores

Os 855 auditores-fiscais do trabalho vão atuar para garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção de condições dignas de trabalho em todo o país.

As inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego envolvem ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e às irregularidades trabalhistas, além de fortalecer a política de segurança e saúde no trabalho.

Transformação digital do Estado

Lotados no quadro do Ministério da Gestão, os novos 182 analistas em tecnologia da informação e os 279 analistas de infraestrutura reforçam apoio à agenda de transformação digital do Estado com, inovação em serviços e fortalecimento da infraestrutura pública ..

Entre as políticas públicas de modernização onde estes analistas vão trabalhar estão a Rede GOV.BR, a digitalização de serviços do governo federal, a segurança cibernética, o planejamento de grandes obras e a integração tecnológica entre União, estados e municípios .

Próximos passos

A próxima etapa é a verificação de documentos e requisitos dos aprovados,o que será feito pelos ministérios envolvidos . O objetivo é garantir a nomeação somente daqueles que cumprirem todas as exigências.

As nomeações dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira , em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A medida assegura que o reforço no quadro de pessoal seja compatível com a sustentabilidade, ou “saúde fiscal" do Estado – o que significa que o governo federal só pode nomear novos servidores se tiver orçamento para pagar os salários.

Histórico de nomeações

As primeiras nomeações para o chamado Enem dos Concursos foram para o quadro de pessoal da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional de Saúde Suplementar, em julho .

Na sequência, em agosto, foi autorizada a nomeação dos aprovados para o cargo de Analista de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Acordo representa um passo importante na estratégia de apoio às cidades -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 5 horas

Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município

A Invest RS assinou, na quarta-feira (3/9), dois documentos que consolidam a operação do Programa Desenvolve Município , iniciativa de capacitação ...

 (Foto: Reprodução)
Crime Organizado Há 5 horas

Operação do GAECO/SC e apoio do MPRS tem desdobramento em Três Passos, onde a maioria do grupo reside

Ação conjunta cumpre prisões e mandados em Três Passos e Guaíba; cinco suspeitos já foram detidos

(Foto: Divulgação)
Investigação Concluí Há 6 horas

Polícia Civil aponta legítima defesa em morte de agricultor durante abordagem da BM

Laudos e imagens confirmam que Valdemar Both avançou com machado contra policiais em Santa Maria

 Investimentos permitiram construção de oito unidades prisionais e a manutenção em outros 41 estabelecimentos -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom
Sistema prisional Há 8 horas

Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 1,3 bilhão em obras no sistema prisional

Desde 2019, o governo do Estado destinou mais de R$ 1,3 bilhão em obras para o sistema prisional gaúcho, afirmando o compromisso com a segurança pú...

 O ginásio passa por melhorias, como substituição das portas dos sanitários e manutenção das instalações elétricas -Foto: Leila Dipp/SOP
Obras Há 8 horas

Obra de recuperação do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, entra na fase final

A obra de revitalização do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, está em fase de conclusão. Iniciada em março, a intervenção é fiscaliza...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
19° Sensação
2.48 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 20 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Senado Federal Há 20 minutos

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Tecnologia Há 34 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados
Educação Há 34 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Senado Federal Há 34 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,18%
Euro
R$ 6,35 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,803,68 -2,16%
Ibovespa
141,097,63 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias