Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STJ mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália

Recurso da defesa do ex-jogador foi negado pela Corte Especial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 12h03

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta quarta-feira (3), por unanimidade, um recurso da defesa do ex-jogador de futebol Robinho contra a decisão que autorizou o cumprimento no Brasil da pena de 9 anos de prisão por estupro a qual ele foi condenado na Itália.

O crime ocorreu em 2013, em uma boate de Milão. Robinho foi condenado por ter estuprado uma mulher junto com amigos. O ex-jogador está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo.

A defesa argumentou que, ainda que mantida a autorização para o cumprimento no Brasil, a pena deveria ser recalculada com base na legislação brasileira, sendo reduzida para 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto.

A rejeição do recurso foi votada sem debate, uma vez que nenhum ministro havia pedido destaque do caso, informou o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Apenas o relator do caso, ministro Francisco Falcão fez um breve comentário para alertar que “a matéria já foi votada três vezes”, incluindo a no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu manter Robinho preso . A defesa do ex-jogador argumenta que a Lei de Imigração, utilizada pelo STJ para autorização da transferência de pena, não poderia ser aplicada ao caso, por ter sido sancionada posteriormente ao crime.

O Supremo voltou a rejeitar o argumento, por 10 votos a 1, sob a justificativa de que a Lei de Imigração não tem natureza penal, portanto poderia retroagir no caso de Robinho. Votaram neste sentido os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Nunes Marques.

O único voto a favor da concessão de liberdade ao ex-jogador foi proferido por Gilmar Mendes. No entendimento do ministro, a prisão de Robinho só poderia ser executada no Brasil após o fim da possibilidade de recursos contra a decisão do STJ.

A Agência Brasil tentou contato com a defesa de Robinho, e está aberta à manifestações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista

PGR apresentou alegações finais ao Supremo

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 19 horas

TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP

Decreto da prefeitura baniu serviço por riscos aos passageiros
Justiça Há 20 horas

Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins

Primeira dama do estado foi afastada do cargo de secretária
Justiça Há 23 horas

Procurador pede suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá

MPTCU questiona modelo que impede participação de brasileiros

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 24 horas

Veja principais pontos citados pela defesa dos réus da trama golpista

Julgamento continua na próxima semana, com voto de ministros

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
19° Sensação
2.48 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 23 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Senado Federal Há 23 minutos

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Tecnologia Há 37 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados
Educação Há 37 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Senado Federal Há 37 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,18%
Euro
R$ 6,35 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,803,68 -2,16%
Ibovespa
141,097,63 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias