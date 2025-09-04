Jogadores de futebol reclamam que não estão recebendo direitos de imagem das bets; assista

O futebol profissional abriu caminho para a entrada das casas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets , no mercado brasileiro. No entanto, em audiência pública da Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, os atletas profissionais de futebol reclamaram que não estão recebendo os valores referentes aos direitos de imagem, como determina a lei.

O presidente da subcomissão, deputado Caio Vianna (PSD-RJ), reforçou a queixa dos jogadores. Segundo ele, os profissionais estão sem qualquer tipo de repasse, apesar de serem os principais agentes desse setor. “Sem atleta não existe a bet ”, afirmou. Para o parlamentar, é essencial que os esportistas recebam sua participação.