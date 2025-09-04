Quinta, 04 de Setembro de 2025
Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município

A Invest RS assinou, na quarta-feira (3/9), dois documentos que consolidam a operação do Programa Desenvolve Município , iniciativa de capacitação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/09/2025 às 10h19
Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município
Acordo representa um passo importante na estratégia de apoio às cidades -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

A Invest RS assinou, na quarta-feira (3/9), dois documentos que consolidam a operação do Programa Desenvolve Município , iniciativa de capacitação para os gestores municipais de desenvolvimento. Pela manhã, foi assinado o acordo com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), durante a Assembleia de Prefeitos da federação, na 48ª Expointer. À tarde, foi a vez da assinatura com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), parceira técnica para a realização do programa.

Conforme o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a assinatura simbolizou um momento histórico na relação da agência com os municípios e representa um passo importante na estratégia de apoio às cidades. “Todo município importa, todo investimento importa. Existem municípios que estão melhor organizados, mas o nosso compromisso também é capacitar aqueles que ainda não estão estruturados”, explicou Prikladnicki.

Capacitação dos gestores municipais

O documento assinado com a Famurs estabelece como propósito do Desenvolve Município capacitar gestores municipais em atração e retenção de investimentos, consolidando a autonomia e a competitividade dos municípios gaúchos. Entre os objetivos, além da formação de gestores municipais, estão a elaboração de diagnósticos locais, o mapeamento de oportunidades regionais e a definição de estratégias de desenvolvimento econômico.

"O fortalecimento dos municípios de forma integrada com o Estado é um dos caminhos para um crescimento consistente e estruturado de todos os que fazem parte desse ecossistema público, resultando no avanço de todos os elos envolvidos", disse o titular da Sedec, Ernani Polo.

Para a presidente da Famurs, Adriane Perin, prefeita de Nonoai, a parceria com a Invest RS é estratégica e tem potencial para construir novas alternativas para os municípios. “Não tem como cuidar do social sem promover o desenvolvimento econômico. Por isso, a parceria com a Invest RS se torna fundamental”, disse Adriane, no Centro de Convenções da Farsul.

Pela tarde, foi realizada a assinatura do acordo com a Unisinos, parceira técnica responsável pela realização do programa -Foto: Divulgação Invest RS
À tarde, o presidente da Invest RS assinou, com o reitor da Unisinos, Pe. José Mariucci, o contrato da agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul com a universidade para a realização da capacitação. Mariucci destacou o papel da aprendizagem na abertura de oportunidades para o desenvolvimento pessoal e local, ressaltando a importância de a iniciativa ter como foco os gestores públicos.

Aula inaugural na Expointer

O curso, que terá seu primeiro encontro presencial nesta quinta-feira (4/9), no auditório do governo na Expointer, será realizado na modalidade ensino à distância (EAD), com uma trilha de conteúdo estruturada em módulos temáticos que abordarão desde governança e inovação até inteligência de dados e cidades inteligentes. Além das aulas gravadas e materiais de apoio, os participantes terão acesso a mentorias técnicas voltadas à elaboração e à qualificação de Planos Municipais de Atração de Investimentos, seguindo modelo padronizado da Invest RS.

Uma atividade presencial no meio do curso promoverá a troca de experiências e o aprofundamento técnico. Os municípios que concluírem a formação e apresentarem o Plano Municipal receberão certificado e um selo atestando a capacidade técnica pela Invest RS. A execução das aulas ficará a cargo da Unisinos.

O Desenvolve Município integra o Empreender RS, lançado em julho deste ano, um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Sedec.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

