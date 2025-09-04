Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Consultores avaliam mudanças no Imposto de Renda e taxação sobre ricos; assista

O governo federal quer mudar as regras do imposto de renda no Brasil. Um novo projeto de lei já foi enviado ao Congresso e está tramitando em regi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/09/2025 às 10h19

O governo federal quer mudar as regras do imposto de renda no Brasil. Um novo projeto de lei já foi enviado ao Congresso e está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados ( PL 1087/25 ).

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ouviu, nesta quarta-feira (3), a pedido do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ), consultores legislativos da Câmara e do Senado. A ideia foi entender melhor os impactos da proposta.

O que está em análise
O projeto traz um alívio para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que passaria a ter isenção total do imposto de renda. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.300 também seria beneficiado, pagando menos imposto.

Para compensar a perda de arrecadação causada por essas mudanças, o governo pretende aumentar a tributação dos super ricos, que passariam a pagar pelo menos 10% de imposto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova reserva de vagas de aprendiz para pessoa com deficiência na administração pública

Projeto de lei continua em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Projeto aprova acordo entre Brasil e Benin para cooperação bilateral em assuntos militares

O Projeto de Decreto Legislativo 270/24 aprova o acordo entre Brasil e Benin para cooperação bilateral em assuntos militares. O documento foi assin...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que permite ao fiador de contrato do Fies acessar extrato e quitar dívida

A proposta poderá seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova acordo entre Brasil e Benin para cooperação bilateral em assuntos militares

O Projeto de Decreto Legislativo 270/24 aprova o acordo entre Brasil e Benin para cooperação bilateral em assuntos militares. O documento foi assin...
Câmara Há 3 horas

Projeto aprova acordo do Brasil com a Itália sobre informações sigilosas

Documento define parâmetros para preservar o sigilo na transmissão de documentos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
20° Sensação
1.52 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Inovação em gestão pública é destaque no CONIP 2025
Prisão Há 41 minutos

Homem é preso após ameaçar degolar a família em Passo Fundo
Saúde Há 43 minutos

Coventry e Alan Buerger Solicitam Extinção de Processo da Abacus
Desenvolvimento Há 43 minutos

Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova reserva de vagas de aprendiz para pessoa com deficiência na administração pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 +0,02%
Euro
R$ 6,35 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 638,022,15 -1,51%
Ibovespa
140,047,42 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias