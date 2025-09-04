Consultores avaliam mudanças no Imposto de Renda e taxação sobre ricos; assista

O governo federal quer mudar as regras do imposto de renda no Brasil. Um novo projeto de lei já foi enviado ao Congresso e está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados ( PL 1087/25 ).

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ouviu, nesta quarta-feira (3), a pedido do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ), consultores legislativos da Câmara e do Senado. A ideia foi entender melhor os impactos da proposta.

O que está em análise

O projeto traz um alívio para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que passaria a ter isenção total do imposto de renda. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.300 também seria beneficiado, pagando menos imposto.

Para compensar a perda de arrecadação causada por essas mudanças, o governo pretende aumentar a tributação dos super ricos, que passariam a pagar pelo menos 10% de imposto.