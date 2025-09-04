Quinta, 04 de Setembro de 2025
Operação do GAECO/SC e apoio do MPRS tem desdobramento em Três Passos, onde a maioria do grupo reside

Ação conjunta cumpre prisões e mandados em Três Passos e Guaíba; cinco suspeitos já foram detidos

Por: Marcelino Antunes Fonte: MPRS
04/09/2025 às 09h57 Atualizada em 04/09/2025 às 10h03
(Foto: Reprodução)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) prestou apoio, nesta quinta-feira, 4 de setembro, à Operação Shutdown, deflagrada pelo GAECO do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). A ação ocorreu simultaneamente nos dois Estados e tem como alvo uma organização criminosa estruturada para a prática de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e exploração de jogos de azar.

No RS, oito pessoas são investigadas, sendo três em Guaíba, na Região Metropolitana, e cinco em Três Passos, Região Noroeste, onde foram cumpridos sete mandados de prisão e busca e apreensão. A operação mobilizou cerca de 40 agentes do GAECO/MPRS e do MPSC, além de policiais da Brigada Militar (BM). Até às 8h30, cinco suspeitos haviam sido presos no Rio Grande do Sul.

“O GAECO do MPRS atua de forma integrada para coibir organizações criminosas em território gaúcho, inclusive aquelas que tentam dissimular atividades ilícitas por meio da exploração de jogos de azar”, destacou o coordenador do grupo, promotor de Justiça André Dal Molin.

OPERAÇÃO NOS DOIS ESTADOS
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de medidas de sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e confisco alargado (confiscar bens incompatíveis com a renda lícita do condenado). A investigação revelou um esquema sofisticado de lavagem de capitais oriundos da contravenção penal de jogos de azar, com uso de “laranjas”, empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
