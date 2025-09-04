Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Civil aponta legítima defesa em morte de agricultor durante abordagem da BM

Laudos e imagens confirmam que Valdemar Both avançou com machado contra policiais em Santa Maria

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1RS
04/09/2025 às 09h12
Polícia Civil aponta legítima defesa em morte de agricultor durante abordagem da BM
(Foto: Divulgação)

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de Valdemar Both durante uma abordagem da Brigada Militar (BM) em uma propriedade rural no distrito de Palma, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), os policiais envolvidos agiram em legítima defesa, e não serão indiciados.

O caso aconteceu em julho. Valdemar Both tinha 53 anos.

A investigação, que envolveu análise de laudos de necropsia, balística e imagens de câmeras de segurança, confirmou a versão apresentada pelos agentes. De acordo com a polícia, os vídeos mostrariam que Valdemar, contrariado com a fiscalização ambiental, teria pegado um machado e investido contra os policiais, o que teria levado à reação com disparos de arma de fogo.

“Foi uma resposta direta a uma agressão injusta, atual e iminente, representando um risco real e imediato à vida dos agentes”, diz a nota da Polícia Civil.

A corporação afirmou que a abordagem fazia parte de uma fiscalização de rotina por crime ambiental.

A defesa da família de Both afirma que alega que “ainda não teve acesso a conclusão do inquérito da polícia civil. Após ter o conhecimento, irá se manifestar”.

A Brigada Militar já havia concluído o Inquérito Policial Militar (IPM), também apontando legítima defesa.

Segundo a BM, a equipe realizava patrulhamento na área rural do município e se deparou com um estabelecimento que processa e comercializa produtos de origem florestal. Valdemar não tinha licença ambiental para operação, conforme os policiais. O agricultor também não teria autorização de porte e uso de motosserras.

Imagens mostram sequência de acontecimentos

Imagens de câmera de monitoramento da propriedade onde um agricultor foi morto a tiros mostram a sucessão de acontecimentos, desde a chegada da polícia na propriedade, até a remoção do corpo.

 *  A viatura chega na propriedade às 16h34
 * Os disparos ocorrem quase uma hora depois, às 17h24
 * Dezessete minutos depois, os policiais entram na viatura e tiram o veículo do local, retornando seis minutos mais tarde com outras duas pessoas
 * O SAMU chega às 18h58
 * A perícia no local inicia após às 19h
 * E às 21h o corpo é removido
 

“Os policiais fuzilaram o pai”, diz filho

A mulher do agricultor chegou em casa horas depois do incidente. Cléria Both, de 49 anos, trabalha como massoterapeuta e estava em outro bairro. No entanto, ao receber um áudio de uma amiga perguntando o que estava acontecendo, não entendeu e teria ido para casa:

“Quando cheguei [em casa], meu filho abriu a porta e disse: ‘os policias fuzilaram o pai’. Estou até agora sem entender, estou sem chão”, relata a mulher.

“Era uma pessoa extremamente boa. Ele ajudava todos aqui da comunidade”, comenta a vizinha Cleusa Pereira.

Gabriel lembra da ação do pai em maio de 2024, quando o Rio Grande do Sul foi afetado pela pior catástrofe climática já registrada no estado:

“Sempre disposto a ajudar os outros. No período das enchentes, não mediu esforços”, comenta o filho.

Nota da Polícia Civil
“A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria, concluiu o Inquérito Policial que apurava a morte de Valdemar Both, ocorrida em 1º de julho de 2025, durante uma intervenção da Brigada Militar em uma propriedade rural. Após uma análise técnica e detalhada de todas as provas, a investigação determinou que os policiais militares envolvidos agiram sob a excludente de ilicitude da legítima defesa. A decisão foi fundamentada em um robusto conjunto probatório, que incluiu laudos de necropsia, balística e, de forma decisiva, a análise das imagens das câmeras de segurança do local, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrada pelos agentes.

A investigação demonstrou que, durante uma fiscalização de rotina por crime ambiental, a situação escalou de forma drástica quando o Sr. Valdemar Both, contrariado com os procedimentos, apanhou um machado e investiu contra a guarnição. As imagens de vídeo e os laudos periciais comprovaram que a reação dos policiais, com disparos de arma de fogo, foi uma resposta direta a uma agressão injusta, atual e iminente, representando um risco real e imediato à vida dos agentes. Ficou constatado que o uso da força foi moderado e estritamente necessário para neutralizar a ameaça letal, cessando imediatamente após o agressor ser contido. Por não haver crime na conduta dos policiais, o inquérito foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário sem o indiciamento dos mesmos.”

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Acordo representa um passo importante na estratégia de apoio às cidades -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 46 minutos

Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município

A Invest RS assinou, na quarta-feira (3/9), dois documentos que consolidam a operação do Programa Desenvolve Município , iniciativa de capacitação ...

 (Foto: Reprodução)
Crime Organizado Há 1 hora

Operação do GAECO/SC e apoio do MPRS tem desdobramento em Três Passos, onde a maioria do grupo reside

Ação conjunta cumpre prisões e mandados em Três Passos e Guaíba; cinco suspeitos já foram detidos

Investimentos permitiram construção de oito unidades prisionais e a manutenção em outros 41 estabelecimentos -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom
Sistema prisional Há 4 horas

Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 1,3 bilhão em obras no sistema prisional

Desde 2019, o governo do Estado destinou mais de R$ 1,3 bilhão em obras para o sistema prisional gaúcho, afirmando o compromisso com a segurança pú...

 O ginásio passa por melhorias, como substituição das portas dos sanitários e manutenção das instalações elétricas -Foto: Leila Dipp/SOP
Obras Há 4 horas

Obra de recuperação do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, entra na fase final

A obra de revitalização do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, está em fase de conclusão. Iniciada em março, a intervenção é fiscaliza...

 Fotos: Divulgação
Anatel Há 9 horas

Anatel obriga todas as operadoras de telefonia a usarem sistema contra telemarketing

Agora, o sistema servirá como a plataforma oficial do setor contra chamadas indesejadas.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
20° Sensação
1.52 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Inovação em gestão pública é destaque no CONIP 2025
Prisão Há 41 minutos

Homem é preso após ameaçar degolar a família em Passo Fundo
Saúde Há 43 minutos

Coventry e Alan Buerger Solicitam Extinção de Processo da Abacus
Desenvolvimento Há 43 minutos

Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova reserva de vagas de aprendiz para pessoa com deficiência na administração pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 +0,02%
Euro
R$ 6,35 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 638,022,15 -1,51%
Ibovespa
140,047,42 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias