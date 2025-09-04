Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 1,3 bilhão em obras no sistema prisional
Desde 2019, o governo do Estado destinou mais de R$ 1,3 bilhão em obras para o sistema prisional gaúcho, afirmando o compromisso com a segurança pú...
Desde 2019, o governo do Estado destinou mais de R$ 1,3 bilhão em obras para o sistema prisional gaúcho, afirmando o compromisso com a segurança pública e a valorização da infraestrutura carcerária. Desse total, mais de R$ 1,1 bilhão são oriundos do Tesouro do Estado e R$ 147 milhões provenientes da União. O governo do Estado segue nesta quinta-feira (4/9) a série de reportagens iniciada dia 3/9 sobre os investimentos que transformaram o sistema prisional do Rio Grande do Sul, antecipando a inauguração da Cadeia Pública de Porto Alegre, que ocorre no dia 10.
Cadeia Pública de Porto Alegre
Esse investimento permitiu a construção de oito estabelecimentos prisionais e a manutenção de 21, além da execução de reparos em 20 unidades, que seguem em andamento. Entre elas, a Cadeia Pública de Porto Alegre, antigo Presídio Central, com obra iniciada em julho de 2022 que representa uma transformação completa do espaço original, fundado em 1959.
As estruturas foram demolidas para dar espaço a uma unidade prisional moderna e adequada às exigências atuais do sistema penitenciário.
Os antigos pavilhões foram substituídos por nove módulos de vivência, projetados para oferecer melhores condições de segurança e funcionalidade.
Execução dos projetos
As obras são fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), que atua para garantir qualidade e eficiência na execução dos projetos.
“Entre as prioridades desta gestão e da população, além de saúde e educação, está a área de segurança pública. Isso demanda investimentos no sistema prisional, que também tem posição privilegiada nesta nova realidade que o governo do Estado vive após organizar suas contas e poder novamente realizar investimentos. Com a recuperação das unidades prisionais já existentes e a construção de novos espaços, buscamos aumentar a tranquilidade das comunidades e ressocializar quem por ali passar”, afirma a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.
Dentre as demandas concluídas, os maiores investimentos foram no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, em Porto Alegre, na Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul e na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, com investimentos de R$ 48,8 milhões, R$ 45,6 milhões e R$ 30,9 milhões, respectivamente. Essas novas unidades somam juntas mais de 1,7 mil vagas ao sistema carcerário gaúcho.
Novas unidades
O Rio Grande do Sul está diferente. Desde 2019, o Estado deu um salto histórico na reestruturação do sistema prisional, com oito novas unidades já concluídas e entregues à sociedade. A mais esperada, Cadeia Pública de Porto Alegre, será entregue na quarta-feira (10/9).
Cada obra representa não apenas a criação de vagas, mas também a construção de um modelo mais seguro, capaz de garantir melhores condições para servidores e pessoas privadas de liberdade. Essas entregas marcam a consolidação de um ciclo de investimentos em obras no sistema penal gaúcho.
Obras no sistema prisional
Obras concluídas
Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 420 detentos
Investimento: R$ 30,9 milhões
Conclusão: fevereiro de 2019
Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp)
Obra: construção do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional com capacidade para 708 detentos
Investimento: R$ 48,8 milhões
Conclusão: junho de 2022
Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC)
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 1.650 vagas
Investimento: R$ 187,3 milhões
Conclusão: novembro de 2023
Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA)
Obra: readequação dos módulos de vivência coletiva e infraestrutura
Investimento: R$ 139 milhões
Conclusão: segundo semestre de 2025
Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul
Obra: construção de estabelecimento prisional com 600 vagas
Investimento: R$ 45,6 milhões
Conclusão: agosto de 2020
Presídio Estadual Feminino de Rio Pardo
Obra: construção de estabelecimento prisional feminino com 74 vagas
Investimento: R$ 179,8 mil
Conclusão: maio de 2022
Ampliação da Penitenciária Estadual de Canoas I
Obra: construção de novo módulo com 188 vagas
Investimento: R$ 13,2 milhões
Conclusão: junho de 2022
Módulo segurança máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas
Obra: construção de módulo com 76 vagas
Investimento: R$ 29,4 milhões
Conclusão: novembro de 2024
Reparos concluídos
Além das grandes construções, o governo do Estado também investiu em reformas e reparos estratégicos, fundamentais para garantir o pleno funcionamento das unidades já existentes.
Essas intervenções vão desde melhorias estruturais em celas e até obras de segurança, energia elétrica e saneamento. São ações que, somadas, reforçam o papel da SOP na rede prisional e asseguram mais dignidade e condições adequadas para todos os envolvidos.
Presídio Estadual de Caçapava do Sul
Obra: recuperação das armaduras de laje e projeto de reforço com perfis metálicos para a laje do piso de cela
Investimento: R$ 115 mil
Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC)
Obra: manutenção de subestação de energia elétrica completa, dos quadros elétricos, do sistema de aterramento da subestação e dos quadros de distribuição
Investimento: R$ 55 mil
Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC)
Obra: reforma da cozinha e das portas das celas, automatização do portão de acesso da casa prisional e construção de celas individuais divididas em três módulos de vivência
Investimento: R$ 30,6 milhões
Instituto Penal de Charqueadas (IP)
Obra: fornecimento e substituição de chaves fusíveis, porta fusíveis e elos fusíveis
Investimento: R$ 118,2 mil
Presídio Estadual de Erechim (PE)
Obra: reforma das instalações elétricas e hidrossanitárias e recuperação predial
Investimento: R$ 860,4 mil
Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba Julieta Balestro (PEFG)
Obra: manutenção na cabine de medição e proteção da subestação
Investimento: R$ 11,9 mil
Presídio Estadual de Iraí (PE)
Obra: reforma da guarita
Investimento: R$ 95,4 mil
Instituto Penal de Novo Hamburgo
Obra: reforma da rede externa de esgoto sanitário
Investimento: R$ 218 mil
Presídio Regional de Pelotas
Obra: reforma das galerias A e B e da caixa d'água
Investimento: R$ 762 mil
Presídio Estadual Madre Pelletier (PEFMP)
Obra: instalação de portão, recuperação estrutural e reforço com perfis metálicos, marquise e passarela da unidade maternoinfantil
Investimento: R$ 106,3 mil
Penitenciária Estadual de Porto Alegre
Obra: execução de escada de concreto armado para acesso à muralha
Investimento: R$ 55,9 mil
Instituto Penal Irmão Miguel Dário, em Porto Alegre
Obra: recuperação da estrutura, alvenaria e cobertura
Investimento: R$ 1,1 milhão
Penitenciária Estadual de Rio Grande
Obra: reforma da cobertura e do anexo semiaberto
Investimento: R$ 1,2 milhão
Presídio Estadual de Rio Pardo
Obra: reforma da cobertura e prédio principal
Investimento: R$ 179,8 mil
Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM)
Obra: construção de um reservatório de água, projeto de implantação de oficinas produtivas permanentes e execução de fábrica de ração animal (Programa de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – Procap)
Investimento: R$ 875 mil
Presídio Estadual de São Francisco de Assis
Obra: reforma geral no albergue
Investimento: R$ 69,5 mil
Presídio Estadual de São Francisco de Paula
Obra: reforma da rede elétrica, do telhado, das instalações de concertina e implantação de Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI)
Investimento: R$ 332,3 mil
Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga
Obra: reforma dos alojamentos A e B e construção de novos beliches
Investimento: R$ 149,2 mil
Presídio Estadual do Sarandi
Obra: reforma do alojamento externo do albergue
Investimento: R$ 169 mil
Presídio Estadual Feminino de Torres
Obra: reforma
Investimento: R$ 22,7 mil
Penitenciária Estadual de Venâncio Aires (Peva)
Obra: reforma da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires
Investimento: R$ 61,4 mil
Reformas e readequações em andamento
Atualmente, o governo do Estado, por meio da SOP, conduz um conjunto de reformas e readequações em andamento, que vão desde ampliações estruturais até a criação de espaços voltados ao trabalho e à qualificação profissional.
São iniciativas que olham para o presente, garantindo segurança e eficiência, mas também para o futuro, ao preparar o sistema para novas demandas e para a reintegração social dos apenados.
Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas
Obra: construção do pavilhão de trabalho
Investimento: R$ 641 mil (União)
Conclusão: segundo semestre de 2025
Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul
Obra: execução de tratamento de esgoto sanitário pré-fabricado
Investimento: R$ 1,4 milhão
Conclusão: primeiro semestre de 2026
Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí (PMEI)
Obra: reforma no Módulo da Brigada Militar para abrigar o Anexo Feminino
Investimento: R$ 1,3 milhão (União)
Conclusão: segundo semestre de 2025
Presídio Regional de Passo Fundo
Obra: reforma e reestruturação
Investimento: R$ 11,5 milhões (União)
Conclusão: primeiro semestre de 2026
Presídio Estadual de Alegrete
Obra: reforma das celas e da rede elétrica
Investimento: R$ R$ 1,1 milhão
Conclusão: segundo semestre de 2025
Presídio Estadual de Nova Prata (PENP)
Obra: reforma, adequação e remodelação das instalações elétricas
Investimento: R$ 24,9 mil
Conclusão: segundo semestre de 2025
Penitenciária Estadual de Venâncio Aires (PEVA)
Obra: adequação de espaço físico para implementação de oficina de qualificação profissional e trabalho prisional
Investimento: R$ 73,4 mil
Conclusão: segundo semestre de 2025
Presídio Estadual de Palmeira das Missões (PEPM)
Obra:instalação de reservatório de fibra de vidro e instalações hidrossanitárias
Investimento: R$ 57,6 mil
Conclusão: segundo semestre de 2025
Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO)
Obra: instalação de telas de proteção para os pátios das galerias dos Módulos de Vivência I, II, III e IV
Investimento: R$ 2,5 milhões
Conclusão: primeiro semestre de 2026
Complexo Prisional de Canoas (CPC)
Obra: construção do abrigo de visitantes
Investimento: R$ 579 mil
Conclusão: segundo semestre de 2025
O que ainda está por vir
Grandes obras projetadas para os próximos anos vão ampliar significativamente o número de vagas e modernizar estruturas estratégicas. Essas entregas, somadas a outras em diferentes regiões, representam um passo decisivo para consolidar um sistema prisional mais equilibrado e eficiente.
Cadeia Pública de Passo Fundo
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 800 vagas
Investimento: R$ 125 milhões (R$ 48,8 milhões da União)
Conclusão: segundo semestre de 2026
Penitenciária Estadual de São Borja
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 800 vagas
Investimento: R$ 125 milhões (R$ 49,9 milhões da União)
Conclusão: segundo semestre de 2026
Cadeia Pública de Alegrete
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 286 detentos
Investimento: R$ 31,6 milhões (União)
Conclusão: segundo semestre de 2026
Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG II e III)
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 1.710 vagas
Investimento: R$ 241,6 milhões
Conclusão: segundo semestre de 2026
Penitenciária Estadual e Caxias do Sul (PECS II)
Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 1.650 vagas
Investimento: R$ 261,8 milhões
Conclusão: segundo semestre de 2026
Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC)
Obra: Instalação do Sistema de aquecimento de água para banho
Investimento: R$ 1,5 milhão
Conclusão: primeiro semestre de 2026
Presídio Estadual de Frederico Westphalen
Obra: instalação de reservatórios de fibra de vidro e as instalações hidrossanitárias
Investimento: R$ 77 mil
Conclusão: segundo semestre de 2025
Próximos investimentos
Presídio Estadual de Cachoeira do Sul
Obra: reforma e ampliação
Investimento: R$ 4,8 milhões
Série de reportagens
Antecipando a inauguração histórica da nova Cadeia Pública de Porto Alegre, que ocorre dia 10 de setembro, o governo do Estado está publicando uma série de reportagens sobre os investimentos que transformaram o sistema prisional do Rio Grande do Sul, com impactos diretos na melhoria da segurança pública.
Amanhã: Planejamento e integração garantem os menores índices de criminalidade da história gaúcha
