Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 1,3 bilhão em obras no sistema prisional

Investimentos permitiram construção de oito unidades prisionais e a manutenção em outros 41 estabelecimentos -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom

Desde 2019, o governo do Estado destinou mais de R$ 1,3 bilhão em obras para o sistema prisional gaúcho, afirmando o compromisso com a segurança pública e a valorização da infraestrutura carcerária. Desse total, mais de R$ 1,1 bilhão são oriundos do Tesouro do Estado e R$ 147 milhões provenientes da União. O governo do Estado segue nesta quinta-feira (4/9) a série de reportagens iniciada dia 3/9 sobre os investimentos que transformaram o sistema prisional do Rio Grande do Sul, antecipando a inauguração da Cadeia Pública de Porto Alegre, que ocorre no dia 10.

Cadeia Pública de Porto Alegre

Esse investimento permitiu a construção de oito estabelecimentos prisionais e a manutenção de 21, além da execução de reparos em 20 unidades, que seguem em andamento. Entre elas, a Cadeia Pública de Porto Alegre, antigo Presídio Central, com obra iniciada em julho de 2022 que representa uma transformação completa do espaço original, fundado em 1959.

As estruturas foram demolidas para dar espaço a uma unidade prisional moderna e adequada às exigências atuais do sistema penitenciário.

Os antigos pavilhões foram substituídos por nove módulos de vivência, projetados para oferecer melhores condições de segurança e funcionalidade.

Cadeia Pública de Porto Alegre passou por obras para melhoria das instalações -Foto: Ariel Engster/Arquivo Ascom SOP

Execução dos projetos

As obras são fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), que atua para garantir qualidade e eficiência na execução dos projetos.

“Entre as prioridades desta gestão e da população, além de saúde e educação, está a área de segurança pública. Isso demanda investimentos no sistema prisional, que também tem posição privilegiada nesta nova realidade que o governo do Estado vive após organizar suas contas e poder novamente realizar investimentos. Com a recuperação das unidades prisionais já existentes e a construção de novos espaços, buscamos aumentar a tranquilidade das comunidades e ressocializar quem por ali passar”, afirma a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Dentre as demandas concluídas, os maiores investimentos foram no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, em Porto Alegre, na Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul e na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, com investimentos de R$ 48,8 milhões, R$ 45,6 milhões e R$ 30,9 milhões, respectivamente. Essas novas unidades somam juntas mais de 1,7 mil vagas ao sistema carcerário gaúcho.

Governador Eduardo Leite e vice Gabriel Souza visitaram novo módulo da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, em 2024 -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom

Novas unidades

O Rio Grande do Sul está diferente. Desde 2019, o Estado deu um salto histórico na reestruturação do sistema prisional, com oito novas unidades já concluídas e entregues à sociedade. A mais esperada, Cadeia Pública de Porto Alegre, será entregue na quarta-feira (10/9).

Cada obra representa não apenas a criação de vagas, mas também a construção de um modelo mais seguro, capaz de garantir melhores condições para servidores e pessoas privadas de liberdade. Essas entregas marcam a consolidação de um ciclo de investimentos em obras no sistema penal gaúcho.

Obras no sistema prisional

Obras concluídas

Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 420 detentos Investimento: R$ 30,9 milhões Conclusão: fevereiro de 2019

Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) Obra: construção do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional com capacidade para 708 detentos Investimento: R$ 48,8 milhões Conclusão: junho de 2022





Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC) Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 1.650 vagas Investimento: R$ 187,3 milhões Conclusão: novembro de 2023





Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) Obra: readequação dos módulos de vivência coletiva e infraestrutura Investimento: R$ 139 milhões Conclusão: segundo semestre de 2025





Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul Obra: construção de estabelecimento prisional com 600 vagas Investimento: R$ 45,6 milhões Conclusão: agosto de 2020





Presídio Estadual Feminino de Rio Pardo Obra: construção de estabelecimento prisional feminino com 74 vagas Investimento: R$ 179,8 mil Conclusão: maio de 2022





Ampliação da Penitenciária Estadual de Canoas I Obra: construção de novo módulo com 188 vagas Investimento: R$ 13,2 milhões Conclusão: junho de 2022





Módulo segurança máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas Obra: construção de módulo com 76 vagas Investimento: R$ 29,4 milhões Conclusão: novembro de 2024







Obras da construção da Penitenciária Estadual de Rio Grande -Foto: Marcelo Bach/Arquivo Ascom SOP



Reparos concluídos

Além das grandes construções, o governo do Estado também investiu em reformas e reparos estratégicos, fundamentais para garantir o pleno funcionamento das unidades já existentes.

Essas intervenções vão desde melhorias estruturais em celas e até obras de segurança, energia elétrica e saneamento. São ações que, somadas, reforçam o papel da SOP na rede prisional e asseguram mais dignidade e condições adequadas para todos os envolvidos.

Presídio Estadual de Caçapava do Sul Obra: recuperação das armaduras de laje e projeto de reforço com perfis metálicos para a laje do piso de cela Investimento: R$ 115 mil





Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC) Obra: manutenção de subestação de energia elétrica completa, dos quadros elétricos, do sistema de aterramento da subestação e dos quadros de distribuição Investimento: R$ 55 mil





Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC) Obra: reforma da cozinha e das portas das celas, automatização do portão de acesso da casa prisional e construção de celas individuais divididas em três módulos de vivência Investimento: R$ 30,6 milhões





Instituto Penal de Charqueadas (IP) Obra: fornecimento e substituição de chaves fusíveis, porta fusíveis e elos fusíveis Investimento: R$ 118,2 mil





Presídio Estadual de Erechim (PE) Obra: reforma das instalações elétricas e hidrossanitárias e recuperação predial Investimento: R$ 860,4 mil





Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba Julieta Balestro (PEFG) Obra: manutenção na cabine de medição e proteção da subestação Investimento: R$ 11,9 mil





Presídio Estadual de Iraí (PE) Obra: reforma da guarita Investimento: R$ 95,4 mil





Instituto Penal de Novo Hamburgo Obra: reforma da rede externa de esgoto sanitário Investimento: R$ 218 mil





Presídio Regional de Pelotas Obra: reforma das galerias A e B e da caixa d'água Investimento: R$ 762 mil





Presídio Estadual Madre Pelletier (PEFMP) Obra: instalação de portão, recuperação estrutural e reforço com perfis metálicos, marquise e passarela da unidade maternoinfantil Investimento: R$ 106,3 mil





Penitenciária Estadual de Porto Alegre Obra: execução de escada de concreto armado para acesso à muralha Investimento: R$ 55,9 mil





Instituto Penal Irmão Miguel Dário, em Porto Alegre Obra: recuperação da estrutura, alvenaria e cobertura Investimento: R$ 1,1 milhão





Penitenciária Estadual de Rio Grande Obra: reforma da cobertura e do anexo semiaberto Investimento: R$ 1,2 milhão





Presídio Estadual de Rio Pardo Obra: reforma da cobertura e prédio principal Investimento: R$ 179,8 mil





Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM) Obra: construção de um reservatório de água, projeto de implantação de oficinas produtivas permanentes e execução de fábrica de ração animal (Programa de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – Procap) Investimento: R$ 875 mil





Presídio Estadual de São Francisco de Assis Obra: reforma geral no albergue Investimento: R$ 69,5 mil





Presídio Estadual de São Francisco de Paula Obra: reforma da rede elétrica, do telhado, das instalações de concertina e implantação de Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) Investimento: R$ 332,3 mil





Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga Obra: reforma dos alojamentos A e B e construção de novos beliches Investimento: R$ 149,2 mil





Presídio Estadual do Sarandi Obra: reforma do alojamento externo do albergue Investimento: R$ 169 mil





Presídio Estadual Feminino de Torres Obra: reforma Investimento: R$ 22,7 mil





Penitenciária Estadual de Venâncio Aires (Peva) Obra: reforma da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires Investimento: R$ 61,4 mil







Obras na Penitenciária Estadual de Charqueadas -Foto: Jurgen Mayrhofer/Ascom SSPS



Reformas e readequações em andamento

Atualmente, o governo do Estado, por meio da SOP, conduz um conjunto de reformas e readequações em andamento, que vão desde ampliações estruturais até a criação de espaços voltados ao trabalho e à qualificação profissional.

São iniciativas que olham para o presente, garantindo segurança e eficiência, mas também para o futuro, ao preparar o sistema para novas demandas e para a reintegração social dos apenados.

Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas Obra: construção do pavilhão de trabalho Investimento: R$ 641 mil (União) Conclusão: segundo semestre de 2025





Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul Obra: execução de tratamento de esgoto sanitário pré-fabricado Investimento: R$ 1,4 milhão Conclusão: primeiro semestre de 2026





Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí (PMEI) Obra: reforma no Módulo da Brigada Militar para abrigar o Anexo Feminino Investimento: R$ 1,3 milhão (União) Conclusão: segundo semestre de 2025





Presídio Regional de Passo Fundo Obra: reforma e reestruturação Investimento: R$ 11,5 milhões (União) Conclusão: primeiro semestre de 2026





Presídio Estadual de Alegrete Obra: reforma das celas e da rede elétrica Investimento: R$ R$ 1,1 milhão Conclusão: segundo semestre de 2025





Presídio Estadual de Nova Prata (PENP) Obra: reforma, adequação e remodelação das instalações elétricas Investimento: R$ 24,9 mil Conclusão: segundo semestre de 2025





Penitenciária Estadual de Venâncio Aires (PEVA) Obra: adequação de espaço físico para implementação de oficina de qualificação profissional e trabalho prisional Investimento: R$ 73,4 mil Conclusão: segundo semestre de 2025





Presídio Estadual de Palmeira das Missões (PEPM) Obra:instalação de reservatório de fibra de vidro e instalações hidrossanitárias Investimento: R$ 57,6 mil Conclusão: segundo semestre de 2025





Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) Obra: instalação de telas de proteção para os pátios das galerias dos Módulos de Vivência I, II, III e IV Investimento: R$ 2,5 milhões Conclusão: primeiro semestre de 2026





Complexo Prisional de Canoas (CPC) Obra: construção do abrigo de visitantes Investimento: R$ 579 mil Conclusão: segundo semestre de 2025







Cada obra representa não apenas a criação de vagas, mas também a construção de um modelo de segurança mais seguro -Foto: Jurgen Mayrhofer/Ascom SSPS



O que ainda está por vir

Grandes obras projetadas para os próximos anos vão ampliar significativamente o número de vagas e modernizar estruturas estratégicas. Essas entregas, somadas a outras em diferentes regiões, representam um passo decisivo para consolidar um sistema prisional mais equilibrado e eficiente.

Cadeia Pública de Passo Fundo Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 800 vagas Investimento: R$ 125 milhões (R$ 48,8 milhões da União) Conclusão: segundo semestre de 2026





Penitenciária Estadual de São Borja Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 800 vagas Investimento: R$ 125 milhões (R$ 49,9 milhões da União) Conclusão: segundo semestre de 2026





Cadeia Pública de Alegrete Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 286 detentos Investimento: R$ 31,6 milhões (União) Conclusão: segundo semestre de 2026





Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG II e III) Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 1.710 vagas Investimento: R$ 241,6 milhões Conclusão: segundo semestre de 2026





Penitenciária Estadual e Caxias do Sul (PECS II) Obra: construção de estabelecimento prisional com capacidade para 1.650 vagas Investimento: R$ 261,8 milhões Conclusão: segundo semestre de 2026





Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC) Obra: Instalação do Sistema de aquecimento de água para banho Investimento: R$ 1,5 milhão Conclusão: primeiro semestre de 2026





Presídio Estadual de Frederico Westphalen Obra: instalação de reservatórios de fibra de vidro e as instalações hidrossanitárias Investimento: R$ 77 mil Conclusão: segundo semestre de 2025





Próximos investimentos

Presídio Estadual de Cachoeira do Sul Obra: reforma e ampliação Investimento: R$ 4,8 milhões



