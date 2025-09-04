Quinta, 04 de Setembro de 2025
Obra de recuperação do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, entra na fase final

A obra de revitalização do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, está em fase de conclusão. Iniciada em março, a intervenção é fiscaliza...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/09/2025 às 07h17
Obra de recuperação do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, entra na fase final
O ginásio passa por melhorias, como substituição das portas dos sanitários e manutenção das instalações elétricas -Foto: Leila Dipp/SOP

A obra de revitalização do Colégio Estadual Victor Becker, em São Leopoldo, está em fase de conclusão. Iniciada em março, a intervenção é fiscalizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) e conta com um investimento de R$ 1,4 milhão do governo do Estado.

Inaugurado em 1995, o colégio já abrigou uma creche, espaço que está sendo transformado em seis novas salas de aula destinadas ao Ensino Fundamental, todas com banheiros. O ginásio passa por melhorias, como substituição das portas dos sanitários, manutenção das instalações elétricas, colocação de revestimentos nas paredes dos banheiros e pintura.

Além disso, estão em execução diversos serviços complementares: recuperação e substituição do gradil da área externa, restauração dos degraus da escadaria principal, construção de calçamento, substituição de luminárias, adequação da fiação elétrica nas áreas de circulação e salas da antiga creche, pintura do parquinho e limpeza e pintura da área da creche e dos muros da casa de gás e da caixa d’água.

A obra é acompanhada pela 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), com sede em Novo Hamburgo. A conclusão dos trabalhos está prevista para outubro.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

