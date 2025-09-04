Quinta, 04 de Setembro de 2025
Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto que proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, enti...

Por: Rafael Piasecki Fonte: Agência Câmara
04/09/2025 às 00h03 Atualizada em 04/09/2025 às 01h51
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto que proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa do beneficiário.

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Danilo Forte (União-CE), ao Projeto de Lei 1546/24, do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB). O Plenário analisa agora os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto.

O texto do relator passa a permitir o desconto de prestações devidas a bancos pela antecipação do benefício previdenciário.

O relator também propõe que o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) não defina mais a taxa máxima de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas, que passa a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) conforme critérios de proteção dos beneficiários e de viabilidade das contratações.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
