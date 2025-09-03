Deputados analisam projeto que proíbe cobranças para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 1546/24, do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), que proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa do beneficiário.

No entanto, de acordo com o substitutivo do relator, deputado Danilo Forte (União-CE), passa a ser permitido o desconto de prestações devidas a bancos pela antecipação do benefício previdenciário, operação na qual é descontado um valor a título de deságio.

O relator também propõe que o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) não defina mais a taxa máxima de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas, que passaria a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Mais informações em instantes

Assista ao vivo