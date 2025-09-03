Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preser...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/09/2025 às 19h49
Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preservação ambiental (APA) no estado do Pará: a do Paleocanal do Rio Tocantins e a do Monumento Natural do Bico do Papagaio. O ICMBio promoveu consultas públicas sobre isso em agost.

— É fundamental que esta Casa e toda a sociedade brasileira compreendam as implicações dessa medida para o desenvolvimento do nosso estado e para a vida de milhares de famílias paraenses. Embora a preservação ambiental seja um valor inquestionável e uma necessidade premente, a forma como essas propostas estão sendo conduzidas e seus potenciais impactos geram grande preocupação para todos nós — afirmou.

Na avaliação do senador, as novas áreas de preservação ambiental podem inviabilizar obras estruturantes para o desenvolvimento logístico e econômico da região. Zequinha informou que a APA do Paleocanal abrange os municípios de Marabá, Itupiranga e Nova Ipixuna, enquanto a APA do Bico do Papagaio abrange áreas de cidades paraenses, maranhenses e tocantinenses, causando, segundo ele, insegurança fundiária

— O que mais nos preocupa são as restrições produtivas. Em todas essas APAs são demarcadas as áreas que podem ser de produção, assim como aquelas que devem permanecer intactas. Ou seja, se houver algum produtor em algum lugar indevido, esse produtor vai ter de se retirar de lá — ressaltou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senadora Teresa Leitão presidiu audiência na CAS - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Debate demonstra resistência a Exame de Proficiência em Medicina

Nos 250 municípios brasileiros que abrigam escolas médicas, 78% deles não contam com quantidade de leitos hospitalares adequados, e em 72% não exis...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senador Irajá comenta decisão do STJ de afastar governador do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive "um momento triste de sua ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Mecias destaca descoberta de terras raras em Roraima e cobra prioridade

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), destacou os resultados de pesquisas conduzidas p...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senador Irajá comenta decisão do STF de afastar governador do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive "um momento triste de sua ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Leila defende valorização da educação física escolar

A senadora Leila Barros (PDT-DF) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (3), a relevância dos profissionais de educação física e do esporte...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
22° Sensação
1.43 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 26 minutos

Deputados analisam projeto que proíbe cobranças para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Câmara Há 26 minutos

Setores econômicos alertam para riscos de tributação de investimentos prevista em medida provisória
Câmara Há 26 minutos

Comissão aprova distribuição de fraldas pelo SUS a inscritos no CadÚnico
Senado Federal Há 26 minutos

Debate demonstra resistência a Exame de Proficiência em Medicina
Câmara Há 40 minutos

Câmara aprova destinação de recursos do Fundo Penitenciário para capacitar policiais penais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,15%
Euro
R$ 6,37 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,739,97 +0,38%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias