Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mecias destaca descoberta de terras raras em Roraima e cobra prioridade

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), destacou os resultados de pesquisas conduzidas p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/09/2025 às 19h34
Mecias destaca descoberta de terras raras em Roraima e cobra prioridade
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), destacou os resultados de pesquisas conduzidas pela Universidade Federal de Roraima no Complexo Minerário Barreira, em Caracaraí (RR). Segundo ele, os estudos indicam que uma área com mais de 100 mil hectares pode abrigar a maior concentração de terras raras já identificada no mundo e, acrescentou o senador, colocar o Brasil no centro da disputa global por minerais estratégicos.

— As terras raras são conhecidas como o ouro do século 21. São formadas por 17 elementos químicos diferentes, que são essenciais para a tecnologia moderna, passando porsmartphones, televisores, turbinas eólicas, painéis solares e até mesmo pelos complexos sistemas de defesa militar. O Brasil ingressa no seleto grupo capaz de gerir com independência uma política de extração e gerenciamento de seus recursos voltada para a consolidação do desenvolvimento tecnológico — declarou.

Para Mecias, o governo federal deve tratar a descoberta como prioridade de Estado, garantindo legislação adequada, fiscalização rigorosa e planejamento de longo prazo para que o potencial mineral se converta em avanços tecnológicos, econômicos e sociais para todo o país. O parlamentar destacou que o local pesquisado pela Universidade Federal de Roraima está distante de terras indígenas e de áreas de preservação ambiental.

— O local da descoberta está distante mais de 60 quilômetros de áreas indígenas e mais de 50 quilômetros de áreas de preservação ambiental, minimizando assim os riscos socioambientais. Estamos preparados e munidos de conhecimento, tecnologia e comprometimento social e ambiental. Mas, para alcançar esse objetivo, será necessário que o governo federal entenda que a questão das terras raras precisa ser tratada como uma prioridade estratégica para o nosso povo, e não pode ser negociada como uma simples mercadoria primária — salientou ele.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senadora Teresa Leitão presidiu audiência na CAS - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Debate demonstra resistência a Exame de Proficiência em Medicina

Nos 250 municípios brasileiros que abrigam escolas médicas, 78% deles não contam com quantidade de leitos hospitalares adequados, e em 72% não exis...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preser...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senador Irajá comenta decisão do STJ de afastar governador do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive "um momento triste de sua ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senador Irajá comenta decisão do STF de afastar governador do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive "um momento triste de sua ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Leila defende valorização da educação física escolar

A senadora Leila Barros (PDT-DF) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (3), a relevância dos profissionais de educação física e do esporte...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
22° Sensação
1.43 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 1 minuto

Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
Câmara Há 41 minutos

Deputados analisam projeto que proíbe cobranças para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Câmara Há 41 minutos

Setores econômicos alertam para riscos de tributação de investimentos prevista em medida provisória
Câmara Há 41 minutos

Comissão aprova distribuição de fraldas pelo SUS a inscritos no CadÚnico
Senado Federal Há 41 minutos

Debate demonstra resistência a Exame de Proficiência em Medicina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,19%
Euro
R$ 6,37 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,862,54 -0,31%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias