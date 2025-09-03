SCGÁS inicia obras para conectar a primeira termelétrica abastecida por gás natural em Santa Catarina

Obra em Trombudo Central marca a entrada da distribuidora no segmento de geração de energia e fortalece a segurança energética do estado– Foto: Divulgação / SCGÁS

A SCGÁS deu início nesta quarta-feira, 3, às obras de implantação da rede de gás natural que vai abastecer a usina termelétrica de Trombudo Central, da Beta Produtora de Energia SPE S.A. O empreendimento marca a entrada da companhia no segmento termelétrico, já que esta será a primeira usina a ser atendida pela distribuidora em Santa Catarina. Este é o primeiro empreendimento do segmento de geração de energia a ser conectado à infraestrutura da SCGÁS no estado.

O projeto prevê a construção de 1,45 km de rede de alta capacidade para garantir o fornecimento de combustível à usina. A previsão é que as obras sejam concluídas até outubro de 2025.

Para alinhar o cronograma de trabalho e reforçar a parceria com o município, representantes da SCGÁS reuniram-se com a prefeitura de Trombudo Central e com a Beta Produtora de Energia. O encontro destacou o compromisso da companhia com o desenvolvimento econômico regional e a importância do alinhamento institucional para o sucesso da operação.

A iniciativa amplia a atuação da SCGÁS para um novo e estratégico segmento de consumo, diversificando a matriz energética catarinense e reforçando a confiabilidade do sistema. Atualmente, a SCGÁS possui mais de 1.660 km de rede implantada, atendendo mais de 33 mil clientes em 72 municípios.