Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime

Investimento possibilita aquisição de equipamentos de alta tecnologia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/09/2025 às 18h18
No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da Polícia Militar terá um investimento de R$ 31,6 milhões, que serão aplicados em licitações internacionais para a aquisição de equipamentos .

A verba será usada para três áreas de atuação do Bope: em operações especiais, na busca e captura com base em inteligência; nas intervenções táticas, no resgate de reféns e na retomada de territórios, em áreas controladas pelo crime organizado, consideradas de alto risco.

A contribuição veio acompanhada de um reajuste de 67% na gratificação especial da tropa, que não era atualizada há 18 anos. O benefício, já divulgado no Diário Oficial do Estado, passa de R$ 1,5 mil para R$ 2,5 mil .

O governador Cláudio Castro disse que o Bope terá a oportunidade de adquirir equipamentos de altíssima tecnologia, que até pouco tempo era impossível imaginar que a Polícia Militar poderia obter. São equipamentos fazem muita diferença no trabalho da corporação.

“Nós sabemos que governar é tomar decisão, governar é dar prioridade. Mesmo em um tempo de finanças difíceis e de caixa apertado, esse investimento é a prioridade do governo do Estado. Esse investimento mostra que o Estado, sim, tem prioridade na segurança pública.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, a tropa de elite é responsável por exercer uma das funções mais importantes dentro da Polícia Militar .

“São melhorias de infraestrutura, como as viaturas semi-blindadas, renovação do armamento, aquisição de tecnologia de ponta, investimento em capacitação e treinamento da tropa. Reafirmamos nosso compromisso com a valorização do trabalho da Polícia Militar. A maior vitória não é a tomada de uma comunidade ou a apreensão de um fuzil. A maior vitória é cada vida salva.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte/EBC
Geral Há 40 minutos

CNU 2025: confira as 228 cidades onde serão aplicadas as provas

Municípios estão, no máximo, a 100 km da residência dos candidatos

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Pesquisa aponta desigualdade da conexão digital no país

Tempo sem internet móvel é maior devido à falta de franquia de dados

 -
Receita Estadual Há 3 horas

Programa de autorregularização busca recuperar R$ 2,2 milhões em ICMS no setor de bebidas quentes

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, lançou um novo programa de autorregularização voltado a contribuintes do setor de bebidas quente...

 Atualmente, 96% dos serviços do Estado já estão disponíveis no portal rs.gov.br
Planejamento Há 3 horas

Governo apresenta nova experiência digital para o agro gaúcho na Expointer 2025

O governo do Estado apresentou, nesta quarta-feira (3/9), durante a Expointer 2025, a estratégia de transformação digital voltada ao setor agropecu...

 A ferramenta apresentada na feira também é útil para pesquisadores e gestores públicos -Foto: Ascom/ Sedec
Desenvolvimento Há 4 horas

Painel RS em Dados apresenta soluções para apoiar atração de investimentos no Rio Grande do Sul

O painel RS em Dados , plataforma de dados abertos do Rio Grande do Sul desenvolvida pelaInvestRS, foi apresentado nesta terça-feira (2/9) no audi...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Economia Há 10 minutos

Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Senado Federal Há 25 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Senado Federal Há 25 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos
Geral Há 25 minutos

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,33%
Euro
R$ 6,36 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,632,66 +0,70%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias