Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado terá sessões especiais para aviadores, dentistas e gestora de planos de saúde

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (3), o requerimento do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) para uma sessão especial destinada...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/09/2025 às 17h48
Senado terá sessões especiais para aviadores, dentistas e gestora de planos de saúde
Sessões especiais foram aprovadas nesta quarta-feira (3) e ainda serão agendadas - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (3), o requerimento do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) para uma sessão especial destinada a celebrar o Dia do Aviador e o dia da Força Aérea Brasileira ( RQS 467/2025 ). A data da homenagem ainda será agendada.

No requerimento, o senador destacou que ambas as datas, comemoradas anualmente em 23 de outubro, remetem ao ano de 1906, quando o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo mecânico controlado de uma máquina "mais pesada que o ar" — o 14 Bis — em Paris, França. Pontes ressaltou que o feito marca não apenas o nascimento da aviação, mas o protagonismo do Brasil na história da humanidade.

"Santos Dumont, pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, inspirou gerações de aviadores, engenheiros, pesquisadores e militares. Celebrar esta data é valorizar não apenas os feitos heroicos de nossos aviadores, mas também reconhecer o esforço contínuo, e muitas vezes silencioso, de milhares de profissionais civis e militares que constroem, diariamente, uma aviação mais segura, eficiente e comprometida com o progresso nacional", escreveu no documento.

Dentista e Educação Profissional

Os senadores também aprovaram uma sessão especial para celebrar o Dia do Dentista, comemorado anualmente em 25 de outubro o requerimento ( RQS 468/2025 ). A data marca a criação oficial dos primeiros cursos de Odontologia no Brasil, em 1884, nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia.

Outra data que será comemorada pelo Senado em sessão especial será o Dia da Educação Profissional e Tecnológica ( RQS 469/2025 ). Essa modalidade, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) , tem por finalidade preparar cidadãos para o exercício de profissões, promovendo sua inserção qualificada no mundo do trabalho e sua atuação plena na vida em sociedade.

Os requerimentos também vieram do senador Astronauta Marcos Pontes.

Geap Saúde

Por fim, os senadores aprovaram o requerimento do senador Carlos Viana (Podemos-MG) para sessão especial em homenagem aos 80 anos da Geap Saúde, gestora de planos de saúde para sevidores públicos ( RQS 651/2025 ). A empresa completa 80 anos de fundação em 2025. Segundo o autor, ela se consolida como uma das mais tradicionais operadoras de planos de saúde do país.

"Criada em 1945, a instituição nasceu com a missão de assegurar atendimento médico de qualidade aos servidores públicos federais e seus dependentes, construindo, ao longo de sua trajetória, uma história marcada pelo compromisso social, pela ética e pela busca constante de excelência na atenção à saúde", afirmou Viana no requerimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Renan Calheiros (C) preside a comissão mista da MP 1.303/2025 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate

A tributação sobre aplicações financeiras prevista na Medida Provisória ( MP) 1.303/2025 representa um retrocesso no financiamento da infraestrutu...

 Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, veio ao Brasil em julho: acordo aprofunda relações entre os países - Foto: GSAO
Senado Federal Há 13 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) o texto de acordo celebrado entre o Brasil e a Índia para facilitar investimentos entre os dois...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Seif diz que depoimento de Tagliaferro reforça necessidade de CPI

O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou nesta quarta-feira (3) que o depoimento do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferr...

 O senador participou da sessão de forma remota - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 44 minutos

Wellington Fagundes critica julgamento de Bolsonaro no STF

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) manifestou contrariedade com o julgamento do ex-presidente Ja...

 A senadora Tereza Cristina foi a relatora da matéria na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde o texto foi analisado antes de chegar ao Plenário do Senado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 44 minutos

Plenário do Senado aprova acordo com Chile que evita dupla tributação de IR

O protocolo entre Brasil e Chile destinado a evitar a dupla tributação de imposto de renda e evitar a evasão desse tributo foi ratificado pelo Plen...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
28° Sensação
2.72 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Senado Federal Há 10 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos
Geral Há 10 minutos

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime
Câmara Há 10 minutos

Ministério dos Transportes tem redução de 40% na previsão orçamentária para 2026
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova medida provisória que amplia isenção da conta de luz para famílias de baixa renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,36 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 648,408,99 +0,79%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias